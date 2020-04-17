蕭敬騰否認於節目中認愛經理人　直斥節目斷章取義：我可以告他們

蕭敬騰出道以來感情世界一向成謎，只係一直傳佢同經理人Summer林有慧拍拖。早前老蕭喺內地綜藝節目《花花萬物》中，被主持徐熙娣（小S）及蔡康永逼供下，間接認愛經理人。點知相隔大半個月，老蕭出席活動時否認戀情：「我是可以告他們的﹗」

蕭敬騰出道以嚟，一直同SUMMER林有慧合作，亦有傳佢地係戀人關係。 （影片截圖）

當日節目中，老蕭被小S追問SUMMER係咪佢女朋友，老蕭話：「這不好說，有一天我希望這件事情，我是自己主動想要告訴大家。」既無否認亦無承認，但字裡行間好明顯是默認與Summer係非一般關係，被外界認定係間接認愛。

蕭敬騰被指於內地綜藝節目《花花萬物》中認愛經理人。（影片截圖）

但事情來個180度轉變，老蕭4月16號出席公益活動，回應是否公開戀情時罕有動怒，直指節目斷章取義：「我是可以告他們的，他們剪的亂七八糟，希望大家知道我說什麼，互相尊重，我也尊重所有的朋友。」問他節目主持人是否需道歉？他笑說：「主持人又不需道歉，是剪接師剪的。」令網友相當愕然，推測佢同SUMMER係咪感情生變。

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