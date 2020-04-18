【多圖】陳芷尤大IG Show長腿懷念陽光與海灘　網友：做我女朋友

記者都好想知道幾時可以同陽光玩遊戲。（IG：xoxoapo）

疫情關係，大部份市民選擇留在家中避炎。這段時間人人化身成美食廚神又或者在家中做健身達人。女藝人陳芷尤（Apple）亦唔例外，看見她在社交網站時常發布做運動和煮食動態，令網民也想跟她一起做運動和吃她煮的美食。

不過可能在家中時間長了，令她有點感觸，在昨天（16日）她發布了一條影片，這次Apple並沒有大曬身材，反而展示她的長腿給網友觀看。至於為何要發布這影片，其實因為疫情，時常在家中，令她非常想念可以與陽光和海灘玩遊戲的日子。不過Apple其實很自律，她以英交說：「我會說我很幸運能擁有一個舒適的庇護所，配備的空調，乾淨的水可用於飲用和淋浴。有可食用的食物，可上網的wifi，更可以上網在社交媒體上觀看我想看的節目。我再一次感激，每個人都請留在家中並保持安全，以便我們盡快解決這個問題！待在家裡幫助別人！我們可以完成這個任務！」網友大讚真女神，以身作則，更有人借這次機會跟她表白：「可以做我女朋友？」

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