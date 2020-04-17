【新冠肺炎】陳潔玲Party Room生意額跌九成：點都要諗辦法行落去

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響下，香港實施限聚令，而且唔少娛樂場所要強制性關閉，令小商戶叫苦連天。陳潔玲投資百萬開設兩間Party Room，疫情之下因應政府要求而暫停營業，佢形容係前所未有災難性影響：「去年社會運動前，２間Party Room的生意都不錯，不但收支平衡，而且已回了本，我還打算開第３間、第４間，點知一場社會運動，令生意額下跌３成，及至疫情發生，生意額更暴跌9成！」

陳潔玲兩間Party room生意受疫情嚴重打擊。（IG：@kitling_chan）

陳潔玲不諱言由一月開始，兩間Party Room都已經暫停營業，無收入但租金同員工薪酬都係要照俾，所以逼於向業主要求減租。佢嘆氣峝：「同業主傾減租，我講到話呢度乜都冇，淨返啲炭，唔減租我唯有燒炭死，業主最後先肯減租３千，但其實果３千蚊根本救唔到件事！」

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陳潔玲接受訪問時話，要以燒炭相逼業主先肯減租。

至於政府推行的救市基金，Party Room亦不在受資助範圍，陳潔玲無奈表示：「我唯有自救，Party Room做唔到落去，咪轉型囉，我另外有消毒產品生意，都有叫埋Party Room的員工一齊轉型！」佢形容：「既然行左上山，無理由就咁行返落來，點都要諗辦法繼續行落去！」

陳潔玲話希望努力轉型，同員工一齊加油希望度過難關。