【是敢的】黑仔姜皓文憶述入行經過　笑言：唔係為演戲而係為耍帥

姜皓文（黑仔）近年喺影圈甚為吃香，基乎八成港產片都見到佢嘅身影。入行32年、出身自亞視電視先生嘅黑仔，呢日接受梁梓禧（Roland，舊名：梁奕倫）主持嘅節目《是敢的》訪問時，憶述入行經過，笑言自己唔係為演戲而係因為耍帥：「80年代有劉德華有梁朝偉，邊需要有電視先生？亞視俾我嘅感覺比較簡單，一定係打工心態，只想賺錢亦唔使研究演技。」

姜皓文近年成為頒獎禮常客，今年再度入圍角逐金像獎最佳男配角。（IG：@black_gorgor）

當年好多人話黑仔無演技，佢亦不諱言到後期先覺悟：「後期開了一套劇叫《屋企有個肥大佬》，Ken哥（鄭則仕）同我講唔好再吊兒郎當、要上位，佢搵我去做佢細佬，開始會入廠睇人點演。」佢坦言當年安於現狀，如果唔係亞視倒閉都唔會離開；直至王晶搵佢拍電影，卻為佢迎來事業第二春。

當年好多人話黑仔無演技，佢亦不諱言到後期先覺悟：「後期開了一套劇叫《屋企有個肥大佬》，Ken哥（鄭則仕）同我講唔好再吊兒郎當、要上位，佢搵我去做佢細佬，開始會入廠睇人點演。」佢坦言當年安於現狀，如果唔係亞視倒閉都唔會離開；直至王晶搵佢拍電影，卻為佢迎來事業第二春。

黑仔笑指自己入行唔係為演戲，而係為咗耍帥。（IG：＠black_gorgor）

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從影多年終於喺電影《證人》搵到演戲樂趣：「林超賢導演會同我喺寫字樓關上房門，話我知做一個甚麼角色，我開始了解電影先發現之前有好多錯，睜眉弄眼嗰啲都做錯，開始有雄心。」《翠絲》成為黑仔其中一部代表作，佢就話一切都要感謝老闆古天樂：「老闆收到劇本後，問我有無把握去做《翠絲》，嗰時仲未有電影名。老闆有好多嘢想我去做、幫我安排很多，然後老闆話算啦你去做女人啦！我話做甚麼女人？佢話做變性人，就有咗呢個故事。」