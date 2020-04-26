【RUN】念念不忘的舊情人突然發訊息叫你私奔　你會唔會一齊走？

電影《花樣年華》男主角梁朝偉有句經典對白「如果我有多一張船飛，你會唔會同我一齊走?」愛情是要令人帶點賭注，不顧後果才令人覺得浪漫，所以私奔題材長拍長，HBO新劇《RUN》港譯:《跑闊人生》，來得更刺激，一對17年前的情侶，雙方立下約定，即使大家分開了，如果有一天，收到對方的訊息run，而你亦以相同內容回覆，請大家放下生活的一切，到中央火車總站相見....

舊情人重聚總會想知對方的生活，《Run》兩位主角相約後規定不可以問對方的一切，但人類的好奇心總是蓋不住。(《Run》截圖)

舊情人突然向你發出當年的愛情密碼



《RUN》(港譯:跑闊人生)為HBO迷你新劇，每集大約半小時，所以節奏相當明快，速度有點像《The End of the Fxxking world》，這些短劇通常為令觀眾快點投入，很多時有大量心聲獨白，等觀眾快點知道主角性格，令人不會因為節奏快而不明白，會出現「講多個做」類似廣播劇的情況，但《RUN》這套短劇反而玩高章，由第一秒鐘就用畫面說故事，故事開始，女主角Ruby(Merritt Wever飾)在車箱中，手機突然收到17年前已分手的男友Billy(Domhnall Gleeson飾)一個訊息run開始，之後Ruby感到相當緊張，戰戰兢兢地以RUN回覆對方，回覆後她的丈夫突然致電，Ruby向他撒謊，然後開車用最快速度去到火車站，第一場戲，數分數已製造了不少懸念，為何Ruby收到前男友Billy 寫著run的信息如此緊張，又為何向丈夫講大話，有好多追看元素令觀眾無法自拔追看下去。

女主角Ruby(Merritt Wever飾)有日收到舊情人男主角Billy( Domhnall Gleeson 飾)寫著run的訊息，最後亦以run回覆，就開始了不顧一切的偷情之旅。

懷念過去 忘掉錯對



《RUN》(跑闊人生)雖不會出現韓劇橋段及場景，但不代表《RUN》不浪漫，單是故事設定已令人有幻想空間，當然有好多劇迷會覺得女主角不是美女，有點難代入，但這可能令故事更加貼地，人到中年，你的身型總會和讀大學時期的有點出入吧?《RUN》說穿了只是一個偷情的故事，亦是那個老生常談的愛情理論，與你一起生活的人，可能是最適合，但未必是最愛，我們總會對舊情人留在一點不被發覺的空間，會以為已完全忘掉對方，但看到某一齣舊電影或聽到收音機傳來的一首歌，不知不覺會令你慢慢想起對方的點滴，《RUN》正好給你一個機會回望一下。

《RUN》由才女Phoebe Waller-Bridge 當任執行監製，令不少劇迷期待，她的成名作《Fleabag》雖然以女性主角，但就算男生睇一樣有共鳴，最總要係笑得出。

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