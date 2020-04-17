賭王內地新抱GiGi回歸平淡　孖何猷啟行山攬住放閃：保護你愛的人

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賭王何鴻燊三房兒子何猷啟自從在去年自爆已跟內地女友齊嬌（GiGi）簽字結婚兼承認秘密兩年抱兩後，與GiGi越愛越高調，不時在網上公開放閃！鑑於目前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，賭王新抱GiGi亦減少周遊列國，生活回歸平淡，不時相約朋友行山解悶，日前她更孖住老公猷啟一同放閃，更留言稱：「要保持一個好的體格才能去保護你愛的人。」

行山不忘放閃！（IG/@giorgio_inlove）

GiGi都有出去食拉麵！（IG/@giorgio_inlove）

IG所見，GiGi在三月起就一改以往經常曬周遊列國的照片，開始狂貼行山相。被友人問到是不是天天行山時，她就回覆：「天氣好的話就爬，反正現在也没事可以做。」而GiGi即使生了兩胎，四肢依然纖瘦，果然是至Fit豪門新抱！

以往經常周遊列國！（IG/@orlandoho91）

渡假生活要停一停！（IG/@giorgio_inlove）

點撃下圖睇豪門新抱生活！

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