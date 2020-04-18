田蕊妮離巢冇有怕　家住二千萬大埔豪宅擁超寬敞飯廳

視后田蕊妮日前在IG宣布跟TVB正式結束12年賓主關係，回復自由身。而她亦趁空檔好好享受人生，開始耕種、煲劇、做運動，甚至陪老公杜汶澤在家中打機，二人位於大埔目前市值超過二千萬的獨立屋亦屢次曝光！

好大呀！（杜汶澤FB圖片）

阿田屋企寬敞又溫馨！（杜汶澤FB圖片）

有傳田蕊妮夫婦早年曾以朋友價三萬元租住天王劉德華位於加多利山當時租價八、九萬元的布力架街豪宅。之後，杜汶澤在2013年在推出雙倍印花稅前成功以千四萬入市大埔康樂園一幢洋房。據了解，上址建築/實用面積1,660/1,180方呎，建築/實用呎價8,433/11,864元。過去被喻為「投資者天堂」的大埔康樂園，亦吸引不少明星在區內買賣樓， 許冠傑、古巨基、陳小春及楊千嬅等都是屋苑的住客。

圈中不少藝人都有作客！（杜汶澤FB圖片）

在家中後花園種植！（IG/@tinyuilee）

二人的愛巢以淺木色裝修為主，塑造舒適和諧的空間氛圍。客廳與餐廳亦有明確區分，寬敞實用，招待12位客人都完全沒有問題，難怪二人不時都會在家大宴親朋。而屋內的木樓梯和落地大玻璃窗亦十分搶眼，阿田亦不時都會在這裡拍攝OOTD和與愛貓Momo玩耍！

好正！（杜汶澤FB圖片）

點撃下圖逐格睇豪宅內照片！

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