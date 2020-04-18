前TVB上位花旦馬賽絕跡6年　婚後轉做內地網紅大媽味濃

現年32歲的前TVB上位花旦馬賽參選《2008年度香港小姐競選》勇奪季軍及最上鏡小姐後，受盡TVB力捧，先後參演《法證先鋒III》、《名媛望族》、《東坡家事》和《巾幗梟雄之諜血長天》等多部重頭劇，風頭一時無兩。可惜，她在先後被爆出同性戀疑雲和艷舞風波，形象重挫、演藝工作停擺！

馬賽自出道以來一直以清純的形象示人。（圖片來源：視覺中國）

當年被不少監製睇中！（圖片來源：視覺中國）

馬賽自出道以來一直以清純的形象示人，獲公司力捧上位，在劇集《神探高倫布》更首次擔正做女主角。但於2013年，馬賽被爆與中國大陸女製片人汪子琦在歐洲和上海熱吻，形象插水。之後，又有她跳艷舞片段流出。當時，她在公司陪同下召開記者會，在會上承認片中人是自己，又承認還有其他艷舞片段未被公開。其間，馬賽在短短20分鐘的記者會上三度落淚。直到2015年，馬賽與TVB的經理人合約正式完結，離開服務了七年的無綫及正式告別香港娛樂圈。

點撃下圖重溫當時記招情況！

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直到去年，消失多年的她在社交網站上貼出結婚證及與其紀姓丈夫的合照，宣布婚訊，之後更誕下女兒Camellia。而最近，馬賽於內地做起「網紅」，不時在小紅書分享自己的保養心得。可惜，有網民就發現馬賽與之前的形象相差甚大，面部微腫、笑容甚為僵硬，更指她慘變大媽！

被網民指大媽味濃！（影片截圖）

點撃下圖睇馬賽網紅造型兼回顧當年造型！

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