金剛突然被台灣女友梁云菲狠飛　IG黑白照寫R.I.P向戀情告別

藝人金剛在上年宣布與「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）拍拖後，時常在網上曬愛更有一起在他有份主持的ViuTV綜藝節目《金剛旅神團》亮相。愛得高調的他們被網民看好，覺得能會走到結婚這一步。在上年金剛接受《香港01》專訪時候曾經透露打算和她成家立室，更有意在今年求婚，豈料今天（19日）卻突然傳出二人昨晚分手的消息，令人覺得可惜。

之前仲一齊上節目。（ViuTV）

台灣媒體就此事曾向金剛經理人求證，對方證實「分訊」：「二人是和平分手，彼此祝福。」而金剛是在「無預警」底下「被分手」，昨天下午於IG表一張黑白照，並寫上「R.I.P」，相信是形容這一段感情已終結。

另一邊廂的梁云菲亦發布一張照片，配上一段長文字，她說：「當你眼淚忍不住要流出來的時候，睜大眼睛，千萬別眨眼。你會看到世界由清晰變模糊的全過程，然後在淚水落下的那一刻一切變得清澈。以前很多人都說當眼淚要掉下來的時候，就倒立吧。但是我不會倒立，那就待在海裏吧。」記者同時發現，他們現時已取消關注彼此的Instagram。

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