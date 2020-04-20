【動物之森】偉晉遊戲世界辦簽唱會　6名粉絲成功登島變「圍毆」

由於「新冠肺炎」肆虐全球，幾乎所有的公開活動或表演都因為「避炎」而被迫取消。不過當中有不少歌手或藝人亦突破了地域的界限，於各大社交平台拍片甚至開直播去解粉絲相思之苦。而上月剛推出的遊戲《動物之森》（動物森友會）亦在大家長時間留家的情況下全球爆紅。台灣歌手黃偉晉（偉晉）最近推出新EP《背光旅行》，原本打算舉辦簽唱會的他礙於疫情關係致計劃被取消，但他靈機一觸，竟然將《背光旅行》與《動物之森》二合之一，在自己的島上舉行新EP簽唱會！

礙於遊戲設定，今次的簽唱會最多只能有7名粉絲「現場」參與。（Instagram@weijin_huang）

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被粉絲瘋狂圍毆，偉晉用斧頭還擊

偉晉於4月17日在《動物之森》遊戲中舉行「《背光旅行》簽唱會」，他事先更特地花了1.5天去佈置自己的島嶼，還把自己的「家」放置在島上一個被瀑布包圍的地方，非常夢幻，而簽唱會場地的設施亦非常齊全，除了有Live Band和舞台之外，更有「唱片」和「周邊商品」販賣，似十足真實的簽唱會。而簽唱會舉行當日，總共有6名粉絲成功登島參與其中，不過粉絲們非常百厭，一集合就拿起捕蟲網向偉晉不停拍打，害得偉晉不停被打臉，打字叫「粉絲」停手，還拿斧頭還擊。之後他們繼續在島上互動，期間更遇上偉晉的同居島友「葉子媚」！

點擊睇睇偉晉嘅「動森－背光旅行簽唱會」：

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偉晉所拍下的遊戲照片：

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偉晉真人仲靚仔：