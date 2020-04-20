《華盛頓郵報》大篇幅報導《愛的迫降》 　脫北者分析劇中真偽

今年初播出嘅韓劇《愛的迫降》，玄彬飾演嘅北韓軍官，遇上意外闖入當地嘅孫藝珍，劇中有唔少描述北韓生活嘅劇情。除咗喺亞洲各地掀起煲劇熱潮，居家抗疫嘅美國人都開始追看，美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）呢日重點報道《愛的迫降》，訪問三位脫北者分享感受及劇中與現實差別。

《愛的迫降》喺亞洲各地都大受歡迎，依家連美國觀眾都追捧。（《愛的迫降》劇照）

4月18日《華盛頓郵報》以大篇幅報道韓劇《愛的迫降》，當中提到劇集靈感係來自真人真事，2008年有一名韓國女演員同三個朋友划艇時，偶然誤入朝鮮與韓國之間有爭議水域，甚至在迷霧中迷路後與北韓漁民交談。

《華盛頓郵報》大篇幅報道《愛的迫降》。（《華盛頓郵報》官網）

報道中搵嚟3位脫北者訪問對劇集意見，劇中玄彬同四名手下情同兄弟，但其中一位受訪者Jung Ha-neul就對《華盛頓郵報》表示：「當年守衛駐紮在軍事重點南部邊境地區，邊防部隊更加僵化和等級化，在軍隊度過的15個月幾乎沒有任何美好回憶。」

劇中有唔少描述北韓軍隊嘅場面。(《愛的迫降》劇照)

另一位女脫北者Kang Ha-na十八歲逃離北韓，有如劇中主角一樣，愛上韓國士兵，佢喺訪問中話喺學校入面被教導要憎恨韓國士兵，無諗過會愛上其中一人。Kang Ha-na仲話《愛的迫降》部分情節同自己雷同，好似劇中玄彬為愛人偽造中國護照到南韓，Kang Ha-na 則幾經辛苦利用死人身份去南韓。

女脫北者話買身份逃離北韓真有其事。(《愛的迫降》劇照)