【多圖】李連杰大女Jane20歲生日　IG長文回顧7年來成長不少

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Jane IG貼相祝自己踏入20歲。（IG：janeli419）

武打巨星李連杰出道38年，演出多部經典武打電影，他的電影影響無數80和90後。李連杰和第二任妻子利智，育有2名女兒。大女兒Jane昨日（19日）20歲生日，不過今年生日Jane人在美國進行家居隔離，沒有特別外出慶祝。Jane在IG有感而發，回顧自己由13歲至20歲，這7年的成長，她說：「我在想有時候我對自己要求很高，總是對未來充滿期待，回顧過去，並認識到我已經成長了不少，為此慶祝。希望我在二十多歲的時能做得更好。」最後她特別感謝多年愛護她的家人和朋友：「過去七年來，我生命中對我最好的人，幫助了我很多，才可以成就了今天的我。永遠愛你們。」

作為妹妹的Jade也在IG祝賀姊姊生日快樂，並且說了多年前的回憶：「我記得有一年4月18日的晚上，妳坐在我的旁邊，轉過身對我說：『你相信嗎？ 明天我就要10歲了！這是我最後一個有個位數的年齡』，好吧，10年過去了，Jane生日快樂！」

而李連杰兩位女兒之間的互動，令網民大讚姊妹感情相當好，更覺得越大越有星味，不知道二人會不會有進軍娛樂圈的想法呢？

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