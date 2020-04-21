【晚吹】大耳窿搵擔保人方式層出不窮　債仔：約朋友食飯就已經係

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大耳窿幫債仔搵擔保人方式層出不窮，當中包括喺WhatsApp搵出屋企人，睇完對話之後再抄下聯絡方式。

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》繼續係有三位資深債仔做嘉賓，話明係資深，所以三位都有過借大耳窿嘅經驗。21歲就已經欠下40萬債項嘅女嘉賓阿豆表示，試過去到財務公司後，獲幾位彪形大漢親自接待，令佢毫無選擇嘅餘地。「佢哋係借15,000元，手續費收4,000元，即係你實際拎11,000元走，而你最終可能係要還30,000元。借大耳窿都要有擔保人，佢會拎你電話，然後喺phone book搵啲人名出嚟，問對方同你係咩關係，再叫你開住speaker打比對方，約對方食飯或者出嚟玩。如果對方話好，咁佢就會成為你嘅擔保人㗎啦。」阿豆表示只要還唔到錢，大耳窿就會即時打俾擔保人追債，但問到多年來可曾遇過債主臨門又或者被追數嘅險況，阿豆就話因為實在太可怕，所以只要一收到「今個月還錢未」嘅電話時，基本上就會自動自覺去還錢。

三位債仔話中介公司絕對唔可靠，其中一位仲話試過被介紹「微形破產」，講到無手尾要跟，但其實只係一個騙局。

節目中，三位嘉賓亦提到經常喺電視廣告聽到嘅「借錢梗要還，咪俾錢中介」嘅「中介」，他們指出所謂嘅中介，其實都唔會有本金可以借。「佢哋喺街搵到債仔上釣後，拎晒資料再去搵金主借比你，點解手續費會咁高昂，係因為佢哋靠呢啲嚟生存。」另外，提到多年嘅借錢經驗，幾位都表示試過因為講錢失感情，賭仔透露曾經試過碌卡借錢比朋友之後，對方唔還之餘，仲被發現去歐遊，令賭仔嬲到出煙；而阿豆就試過同前度互相猜疑，到底收埋幾多私己錢，阿豆表示當年因為貼仔所以欠下巨債，高峰時期一個人打三份工，幸好而家佢已經還清所有債務。

大耳窿幫債仔揀擔保人過程逐格睇