【多圖】李元玲留家中向粉絲問好　網民留言冧女神︰一直專注於你

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

李雲迪徒弟、有「鋼琴女神」之稱的李元玲（Cathryn）才貌雙全，而且有一副完美Body，吸引近150萬粉絲追蹤，人氣超強。而她也相當識做，密密上載福利圖冧粉絲，日前，她又貼了一張自拍照，跟大家問好，又標記了「#stayhome」，表示自己也乖乖留在家中，保持社交距離。照片中的她，似是躺臥在床，穿上黃色吊帶背心的Cathryn，大騷身材，性感又迷人，而且更是素顏上陣，皮膚狀態勁好！這個發文直到現在已吸4萬個Like，網民除了大讚她靚女外，更有人食字留言︰「I stay focus on you.（我一直專注於你。）」大賣口乖！

Cathryn超性感！（Instagram@cathrynli）

點擊下圖睇更多Cathryn嘅靚相︰

+30
+29
+28

同場加映：【李元玲二代】韓妹Leezy同樣琴技好身材出眾 火速成為網民寵兒

【李元玲二代】韓妹Leezy同樣琴技好身材出眾　火速成為網民寵兒

+18
+17
+16

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！
https://hkmovies2020.hk01.com
旗艦智能手錶 Series 5Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

【多圖】李元玲大曬豪宅無邊泳池兼完美Body：吸收維他命D
【多圖】李元玲曬辣跑無得外出　超性感背心小機心設計成亮點所在
【多圖】李元玲家中抗疫努力做運動：封國第27天，我的狀態還可以
【多圖】李元玲濕身玩「耳機線纏腰」挑戰　23吋螞蟻腰輕鬆完成
【多圖】李元玲IG曬三點式泳照　呼籲網民留家：你們還好嗎？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。