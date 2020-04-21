【多圖】李元玲留家中向粉絲問好　網民留言冧女神︰一直專注於你

李雲迪徒弟、有「鋼琴女神」之稱的李元玲（Cathryn）才貌雙全，而且有一副完美Body，吸引近150萬粉絲追蹤，人氣超強。而她也相當識做，密密上載福利圖冧粉絲，日前，她又貼了一張自拍照，跟大家問好，又標記了「#stayhome」，表示自己也乖乖留在家中，保持社交距離。照片中的她，似是躺臥在床，穿上黃色吊帶背心的Cathryn，大騷身材，性感又迷人，而且更是素顏上陣，皮膚狀態勁好！這個發文直到現在已吸4萬個Like，網民除了大讚她靚女外，更有人食字留言︰「I stay focus on you.（我一直專注於你。）」大賣口乖！