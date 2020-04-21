衛詩雅潮玩「資產曬冷Challenge」　一檯証書無得輸

呢幾個月大家都因為新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）多咗留喺屋企，除咗瘋狂打機，亦有唔少人執屋，順便接受不同挑戰﹗最新有個「資產曬冷Challenge」，衛詩雅曬出嘅真係唔係人人可以比得上。

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所謂資產唔一定係錢，有時用心機儲返嚟嘅嘢，比起金錢更珍貴。衛詩雅曬出佢一大疊唔同類型証書：「包括專業鑽石鑑定證書、車牌，船主牌、大偈牌、導遊牌、潛水牌、寵物傳心術、戲劇表演班證書、中醫初級証書等等，每一張證書都係對自己嘅肯定，只要俾心機，冇考唔到嘅資格。而最高價值係珠寶鑒證證書。俾咗最多時間同心機去讀，換來左我踏足珠寶行業的第一大步！」每個試書如果要讀半年，衛詩雅真係讀足十年先換嚟咁多証書，果然好利害﹗

衛詩雅呢堆「資產」花咗唔知幾多年幾多心機儲返嚟。（IG：@michellewsn）

+ 6 + 5 + 4

至於張景淳則曬出珍藏多年的嘅動漫Figure，目測兩個玻璃櫃都過百件珍藏品﹗不過佢話：「最高峰時期貨倉Size，現在是一間細房之內。Figure背後都充滿故事性及代表性，每一件都是創作者的心血、毋庸置疑全都是藝術品！每件Figure 無論日版，歐版定美版都充滿收藏價值！限量版、復刻版、珍藏版、 代理版……但最緊要小心翻版！」