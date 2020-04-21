【多圖】陳嘉倩IG貼舊相呻想去日本　網市錯重點話佢進軍性感行列

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現年29歲的前無綫新聞主播陳嘉倩樣子甜美，雖已經沒做主播轉做KOL，人氣依然強勁，一直被稱為「嘉倩BB」受網民寵愛。近來受疫情影響，一眾藝人只好在社交平台「回帶」貼舊相回味，陳嘉倩日前也在IG貼了到日本旅行的舊照，更帶點小性感，不知是不是「男友視角」呢？

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嘉倩BB勁性感！（Instagram@kasin520）

陳嘉倩在IG貼上兩張在櫻花樹下的照片，第一張笑得Sweet爆的她穿着一字肩卡其色上衣，鏡頭在「高炒」角度影，大騷誘人身材，她留言寫道︰「每年四月都會睇櫻花，不過今年用手機睇。#throwback #sakura #睇咗當去咗系列 #好想去日本」，靚花都不及人吸引，網民留言︰「嘉倩都進軍性感行列」，但女神就話︰「感性行列岩（啱）我啲」，有人問︰「件衫咩事滑左（咗）落去？」、「低處未見低」、「第一張（件衫）太低」等，但都有人話「第二張（件衫）太高啦」，非常搞笑。

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