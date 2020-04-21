【濱崎步自傳】收視理想卻劣評如潮　田中美奈實造型被觀眾恥笑

改編自日本樂壇天后濱崎步去年推出半自傳小說《M我珍愛的人》的同名劇集在上周六首播，收視錄得5.6%，是朝日電視台自2018年增設周六晚播出劇集以來，最佳首播收視第3位，而榜首叫好叫座的《大叔的愛》則錄得5.8%。劇集主要講述濱崎步在1990年代樂壇事迹，敍述她如何鄉村出城追尋歌星夢，如何在夜店邂逅松浦勝人，到被松浦看中力捧。劇集找來安齊Kalen擔正扮演「師姐」濱崎步，《有喜歡的人》三浦翔平則飾演松浦勝人。

安齊Karen扮演步姐。（劇照）

其實觀眾最看不過眼的是多位配角的「浮誇」演技，尤其扮演三浦翔平獨眼秘書、演員經驗不太豐富的田中美奈實。劇中她經常要挑逗三浦，不過無論是神情和身體語言，田中亦演繹得非常誇張，再加上那猶如「橙皮」的眼罩，觀眾並不受樂之餘，亦經常忍不住恥笑田中，與平時性感示人的形象極大反差！

明明大家對田中美奈實嘅印象就係性感同靚女

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