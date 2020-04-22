楊斯雅疑似搶人老公　曾出三段片大爆娛圈樂黑幕

前港姐，現已轉投KOL界兼開舖賣性玩具的楊斯雅（Cindy），昨日（21日）被其他傳媒爆料指她搶人老公，原來她的老公陳光耀已經有一個正印老婆，該正印老婆指陳光耀背著她偷食楊詩雅兼結婚生子，正印更出示結婚證書力證地位。《香港01》記者曾致電楊斯雅，但暫時未獲回覆。

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楊斯雅中學時已擔任模特兒，於瑞士大學畢業後回港繼續擔任模特兒，在2012參選港姐但落選，然後簽約無綫拍劇、綜藝，不過在2015年因被揭發私下為自己生意宣傳而被無綫雪藏，然後主動提出解約，全力做生意。

楊斯雅涉搶人老公,正印出示結婚證書力證大婆地位。（IG@楊斯雅）

楊斯雅除了經營性玩具店，更在網上設有自己的頻道做KOL！上年年中，因為受到性上癮張致恆Steve被踢爆一腳踏多船的事件啟發，她拍了一條短片放上Youtube，大爆娛樂圈中其實有不少賤男喜歡到處「約炮」，無差別地向身邊女藝人下手，總之可以說是但求就手，係女都唔放過。Cindy自爆曾經遇過5至8位男藝人聯絡過她，想向她出手，不過她完全沒有中伏。而她之後跟其他女藝人提起這些事，就發現原來那些男藝人會向個個女藝人都用相同的招數，以漁翁撒網式去「約炮」。

Cindy受Steven事件啟發所以拍呢條片。(youtube截圖)

即睇佢講嘅圈中賤男「約炮」三招：

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還有，在「楊斯雅 – 爆港姐黑幕？」一片裏面，Cindy便指自己認為無綫（TVB）舉行每屆港姐都會有自己的「心目中三甲人選」，但參選佳麗往往不知自己被內定，她更以自己參選一屆為例：「我同（冠軍）張名雅喺模特兒公司識。淘汰賽前夕，我同佢一齊坐旅遊巴，仲估緊邊一個會被淘汰，佢都擔心自己會唔會被淘汰。除非佢嘅演技去到視后級，如果唔係我都唔相信知道拎冠軍，更何況佢都唔需要做戲畀我睇。」她又指該屆季軍朱千雪參選時非常純樸，連化妝都不會，所以不會估到自己最後有份戴后冠：「如果我知道自己會入三甲，我會學咗化妝先。」

Cindy亦在片中指出候選佳麗家境富裕、有背景支持，不等於會最後會成為三甲：「湯洛雯叔叔（湯鎮業）都係演員，最後都唔見佢贏到。」但如果背景是TVB本身則另作別論：「不過，方丈（暗指TVB）眼光係點都唔一定代表你星途係點，始終都係要睇觀眾緣。」尾聲部份，Cindy又指自己聽聞過TVB有考慮腰斬港姐：「所以想選的話就心動不如行動。」

即睇佢係點講喇：

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除此之外，Cindy也曾以「女星全部都係雞？」為題，驚爆在電視圈中確有女星賣淫，以及有視后級女星被富豪包養，要到澳門「送外賣」。Cindy表示：「據我所知，喺電視圈中真係拋個身出嚟做，明做嘅呢，係有一個，佢唔算好出名，但係做咗好多年㗎喇，佢有模特兒咁嘅身形，同埋好姣好誘人嘅面孔。據講呢個女藝人係收十萬蚊一晚，至於其他暗地裡喺度做嗰啲就唔清楚喇。我相信都會有嘅，但就唔覺會係好多。至於點解好多人有錯覺娛樂圈好多女藝人做雞呢？其實係因為啲女藝人係求包養，求包養就唔同做雞嘅。求包養主要係想搵個好歸宿啦，例如有啲人會做富豪嘅小三呀，一係就搵啲金融才俊，佢哋真係好鍾意包明星。」

Cindy繼續爆料直言有一線花旦要到澳門「送外賣」，她說：「我收到風，話說有個視后級嘅女藝人，一線中嘅一線嚟，畀個貼士大家，佢好多年好多年都無一啲公開嘅戀情，但其實佢暗地裡係被包養嘅。佢被包養嘅金主唔係喺香港，而係喺澳門嘅，佢每一次去澳門送外賣都會簽嗰個富豪嘅單，佢係坐直昇機過去，我咁啱識得直昇機個空服，所以佢就爆畀我知喇。」另外她又認識一個朋友包養過一位現年約35歲的二線小花，每月收取4萬多元零用錢。她強調被包養不等於做雞：「包養係男女朋友關係，唔一定係有性關係嘅。」

楊斯雅講嘢好出位！（IG@楊斯雅）