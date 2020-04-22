搶購廁紙錄音流出　 楊卓娜心感憤怒被圈中人出賣：我知係邊個做

楊卓娜今晚（21/4）現身電視城出席《流行經典50年》節目錄影，上台獻唱大展歌喉。卓娜表示：「今晚揀咗一首從未公開唱過嘅歌曲，自己覺得有啲壓力，好在我老公同啲小朋友都喺台上幫我打氣，不過我唱個首歌嘅歌詞太令我感動，如果我再集中望住佢哋，我諗會忘記晒啲歌詞。」

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楊卓娜錄音被流出，被網民圍插發佈假消息，楊卓娜直言沒有發佈假消息意圖，對得住自己良心。（梁碧玲攝）

提到早前錄音流出，遭網民鬧爆發佈假消息，叫人搶購廁紙，鬧到滿城風雨。卓娜坦言對得住自己良心：「我從來都冇散佈假消息嘅意圖，我只係從自己朋友口中得知買唔到廁紙，於是我就喺朋友圈群組度發表咗相關言論，我冇諗過有人將我嘅錄音發放咗出去，造成恐慌，嗰一刻我好唔開心又憤怒，覺得畀朋友出賣，我知道係邊個人做，佢係呢個圈嘅人，但我同佢唔係深交嘅朋友關係，一向都有聯絡，但見到面都會打招呼，經過今次事件，唯有經一事，長一智，唯有以後做人要聰明啲，喺我自己唔啱。」