楊斯雅澄清無搶人老公　質疑「所謂正印」老婆結婚證書係P圖

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現已轉投KOL界兼開舖賣性玩具的前港姐楊斯雅（Cindy），昨日（21日）被指搶人老公，陳光耀 (Samuel) 已有一個正印老婆J小姐，J小姐指陳光耀背著她偷食楊詩雅兼結婚生子。不過Cindy與陳光耀接受傳媒訪問時就說出另一個版本。

楊斯雅被指搶人老公。(IG@cindyyeung)

Cindy指「老公」Samuel確是於2012年與J小姐結婚，但同年Samuel已辦理離婚，並單方面找律師簽約，以為律師會為他處理好，但原來該律師竟然忘記把有關文件遞上法庭，令到Samuel未能成功離婚。Cindy和Samuel於2017年入紙結婚時，才知悉原來Samuel仍是已婚狀態，他們問了該名律師，對方才說出事實的真相，所以又要繼續與J小姐辦理離婚。他們又表示由於J小姐有情緒問題兼有自殺傾向，所以離婚一事至今仍拖拖拉拉，Samuel亦一直有跟對方聯絡。

楊斯雅「老公」陳光耀 。(陳光耀微博)

Cindy更直指J小姐提供的結婚證書，上面寫了結婚日子為2017年，可以係P圖來的。她又代Samuel澄清Samuel與J小姐並沒有女兒，自己絕對信任「老公」。Samuel接受訪問時，也表示與J小姐由2017年辦理離婚至今，他已經簽了字，早前亦畀了五位數字的贍養費，但不知道J小姐會否上律師樓簽字。他直言不知道J小姐所提供的結婚證書是否對方整出來，並強調和對方並沒有生小朋友。

楊斯雅話佢絕對信任「老公」。(IG@cindyyeung)