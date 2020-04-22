郎朗被內地網民質疑是美國籍　透過律師發聲明：唯一國籍是中國籍

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著名中國鋼琴家郎朗，日前應邀在Lady GaGa與世界衞生組織（WHO）及Global Citizen合作舉辦的全球馬拉松抗疫騷《One World：Together at Home》中演出，他與太太Gina Alice夫妻檔上陣，在家中表演四手聯彈鋼琴，大曬琴技之餘亦夠晒閃。然而當時直播畫面顯示「USA」（美國）的字眼，隨即引起了網民的熱議。因不少人會認為該位置顯示的國家或地方名，就「等同」該位演出者的國籍，所以一眾內地網民就質疑郎朗是否放棄了他的中國籍，而入籍了美國，為此議論紛紛。

郎朗被內地網民質疑是美國籍。(直播截圖)

為了平息大家的猜疑，郎朗工作室昨晚於微博發表了律師聲明，特此澄清郎朗「唯一國籍是中國籍」，又強調當日直播畫面右上角顯示的『USA』，並非指稱郎朗的國籍。不過有關聲明並未有提及USA是指演出者身處的地點或是有什麼其他意思。該聲明又指出多個網絡平台撒播不實言論，例如「美國人郎朗」、「美國人郎朗不需要美國」等不實的言論，聲言這些不實言論的發佈已引致很多不明真相的社會公眾對郎朗先生產生了誤解與質疑，甚至引發了針對郎朗先生的人身攻擊，故提醒網民、大眾及傳媒不可再發表任何針對郎朗的不實言論，避免不知情的受眾被誤導。

郎朗透過律師澄清並強調自己是中國籍。(郎朗微博)

郎朗聲明全文如下：

北京星權律師事務所接受世界著名鋼琴家郎朗先生委托，就諸多網絡用戶在多個網絡平台中散播與郎朗先生國籍有關之不實言論，指派朱曉磊律師發佈本律師聲明。

根據郎朗先生向本律師事務所提供的證據及反映的情況：因對戰疫特別節目字幕的誤解，諸多網絡用戶在新浪、百度、騰訊等在內的多個網絡平台公然散播諸如「美國人郎朗」、「美國人郎朗不需要愛國」之類的不實言論。該等不實言論的發佈已引致很多不明真相的社會公眾對郎朗先生產生了誤解與質疑，甚至引發了針對郎朗先生的人身攻擊。

為澄清事實，郎朗先生委托本律師事務所緊急聲明如下：

一，公開澄清

郎朗先生的唯一國籍是中國。戰疫特別節目《One World: Together At Home》（《四海聚一家》）視頻中顯示的「USA」，並非指稱郎朗先生國籍。

二，依法敦促

本律師事務所受托依法敦促相關主體即刻停止傳播針對郎朗先生的不實言論，並敬請各網絡平台積極履行作為網絡服務提供者對網絡信息的監管義務，及時屏蔽、刪撤與郎朗先生國籍有關的不實言論，以避免不實信息誤導更多受眾。

本律師事務所在此提醒廣大網友及媒體朋友：公開發佈（含轉載）信息時務必盡到最基本的審核義務，以最大程度避免謠言的出現和散播，共同營造綠色健康的網絡環境。

特此聲明！