【The Last Dance】腳傷差點斷送職業生涯　佐敦詳述痛苦康復過程

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片《The Last Dance》由ESPN跟Netflix合作拍攝，原本在6月才上架，不過早前ESPN宣布將紀錄片提前於4月19日播出，很可惜香港Netflix不在此列令大批球迷感失望。不過日前另一平台《體通天下》宣布頻道同步免費播放，跟球迷回顧傳奇及MJ不為人知的秘密。

紀錄片提早在4月19日播出。（IG圖片/@nba）

雖然MJ退役多年，但其知名度和影響力遍及全球，可以話無人不曉。他所創造的NBA紀錄前無古人後無來者，因為精湛的球技和不斷自我挑戰的精神而受到無數球迷的追捧。全盛時期的MJ所擁有的身體質素亦是非常驚人，一般正常理想體型的人，體脂通常在10%至18%之間，而MJ的體脂只有3.4%，要成為「籃神」絕對取決於各種先決條件。

不過有很多人都不知道，儘管擁有強勁的身體質素，MJ亦曾受過重傷，更幾乎影響了他的職業生涯。在紀錄片中，MJ提及到這次重傷都不禁唉聲嘆氣。1985-86年的賽季是MJ加盟NBA的第二個賽季，正效力的芝加哥公牛（Chicago Bulls）開局三連勝，但MJ在第三場對上勇士時，拿下12分後入樽落地時左腳嚴重骨折。這樣的傷患足以毀掉一名球員的職業生涯，MJ自1985年10月至1986年3月期間缺席了64場比賽。

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身位上一賽季最佳新秀的MJ在這漫長的5個月期間，只能慢慢養傷，加上傳媒的追訪及報章一致認為MJ很可能就此玩完等言論，MJ極為沮喪更公開表示非常害怕。在正式開始康復治療前，MJ認為就算有多痛苦都要重返球場，直言：「我真的很想做些事情，所以我說服公牛讓我回到大學。一開始，我會去到體育館射波。然後開始進行1-on-1，然後開始2-on-2，在進行3-on-3。接下來更嘗試5-on-5，而球隊對此完全毫不知情。」當重返球隊時，MJ憑無窮意志及驚人的忍耐力，終於令受傷小腿的肌肉竟然比沒有受傷的小腿更強。

去到1986年3月，公牛隊的戰績強差人意，對於MJ要求再次落場打波的意思，球隊最初堅決否定。當時的球隊老闆Reinsdorf和總經理Krause都非常驚訝，兩人認為讓MJ復出太危險，更想過放棄這個賽季，於是跟MJ說：「如果這個時候上場，有10%可能再次受傷導致生涯永久終結，你還會上場嗎？」而MJ回答：「換句話，我有90%不會受傷，我為甚麼不打？」球隊最終容許他每場比賽打14分鐘，就因為MJ這種勇者精神，球迷才能夠欣賞到這個偉大的傳奇。