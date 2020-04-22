陳妍希老公陳曉發福變肥仔　網友驚嚇：鮮肉變肥肉

台灣女星陳妍希的老公陳曉出晒名是玉面小生，高顏值更令他擁有「古裝男神」的稱號，絕對是不少人心中的男神代表之一。雖然，他已經是人夫又是一子之父，但顏值身材都仍然保持得相當好，更增添一份成熟感添。

但近日他就應朋友的要求曬自拍照上微博，沒想到許久不見的他竟像變了一個人似的，被發現臉部發福不少似中年大叔，被嘲笑男人始終逃不過婚後變胖的樣子，令他登上微博熱搜備受大家討論。

陳曉從前非常陽光帥氣。（視覺中國）

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過往總給人高大﹑陽光﹑英俊氣息的陳曉，近日就在微博上貼一張自拍照寫道：「最近一些朋友催我發自拍，那我就滿足一下，來個陽光帥氣的樣子吧。」似乎同過去陽光一面相差甚遠。事關留著長髮同鬍鬚的他，臉部圓潤不少而且同脖子連為一線，沒有從前輪廓分明的樣子，發福到笑到連眼睛都看不到，整個人散發出中年味道。不少網友見到之後都直言他肥了不少，更嘲笑結婚後的男人始終都逃不過變肥的跡象，望他變回從前模樣。大家在微博留言道：「快把我的大男孩還給我」﹑「歲月如刀 」﹑「鮮肉變肥肉」等，看來有可能是因為疫情關係，令他在家休息太久而慢慢變肥。

陳曉肥了好多喎。（娛叔微博圖片）