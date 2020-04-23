On Call 36小時│胡定欣驚現6秒全程零對白　傳為與馬明箍煲客串

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，當年劇集大受歡迎，無論是第一輯還是第二輯都獲得網民高度關注。有眼利的網民就發現視后胡定欣驚現《On Call 36小時》，她飾演一個只得6秒、全程沒有對白的過場角色。

胡定欣驚現《On Call 36小時》。（《On Call 36小時》截圖）

在第14集《On Call 36小時》中，有一幕講述醫護人員替病人做手術的場面，胡定欣飾演其中一名護士，她穿上手術袍，戴上口罩，僅露出雙眼，出場只有短短6秒，而且全程沒有對白，但仍逃不過網民的法眼。

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至於視后為何會客串做臨時演員，當時就有兩種說法。第一是為了和馬國明「箍煲」。胡定欣2009年曾與馬國明傳緋聞，男方於2012年證實二人曾拍拖兩年，並已經分手。而《On Call 36小時》的拍攝時間為2011年7月，亦是二人剛分手的時候，有傳胡定欣為了與馬明復合，經常到《On Call》劇組探班，更主動提出客串劇集，甘願為對方「降呢」做臨時演員。當時有傳媒問定欣是否探馬明班，她笑言：「探好多人，好多人都識。」

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第二種說法是，《On Call 36小時》拍攝時，胡定欣亦正好在隔離錄影廠拍劇，由她主演的《當旺爸爸》拍攝時間剛好與《On Call》重疊，而與《On Call》監製潘嘉德和一眾導演份屬好友的定欣，一有空便會過廠探班。定欣曾說過自己是貪玩所以客串角色，事前並不知道會有那麼明顯的鏡頭，更沒有想過單憑一雙眼睛就被觀眾認出。不知道近日重溫《On Call 36小時》的觀眾，又有沒有留意到這個小彩蛋呢？

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