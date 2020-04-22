【美女郊遊遊】陳欣妍寧食屎都唔敢玩飛索　淚涕俱下求放過

玩完跳潭之後又玩飛索，Double S好辛苦。(螢幕擷圖)

最新一集ViuTV真人騷《美女郊遊遊》，講到「Double S」沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan）坐船去跳島（即係坐船去完一個又一個）。陳欣妍喺上船無耐就已經嘔到七彩，真係我見猶憐。去到有「海上宮殿」之稱嘅橫洲，由於天氣唔適宜船隻泊岸，所以一行人只能遠觀，Double S即時開心到拍晒手掌。

沈殷怡去到崖邊後，見到咁高都有少少驚。(螢幕擷圖)

由於跳島實在太悶，所以一行人去到東龍島後，導演就提出玩飛索，沈殷怡睇完飛索起點，即時表示ok，反觀陳欣妍就擰晒頭。上到山崖之後，陳欣妍訪問時表示因為峽谷關係，所以覺得好恐怖，有感自己隨時會掉下去，加上旁邊係海，所有最驚嘅嘢都集埋晒一齊。

網民留言表示想睇陳欣妍食屎。(螢幕擷圖)

睇住沈殷怡輕鬆著上裝備之後，陳欣妍口都震晒咁表示呢個環節自己唔出鏡都無所謂，見到沈殷怡準備飛時，陳欣妍就話：「攝影師係未叫我食屎？我寧願食屎都唔想玩呢個。坦然自己由細到大有咩就會即時放棄嘅陳欣妍，最終扣上安全帶和戴上安全帽，但就係咁問：「點解日日都要玩呢啲嘢啫？」



一聽到阿Dee做替身飛索，陳欣妍笑得幾開心。(螢幕擷圖)

去到崖邊後，陳欣妍喊到鼻涕直流，又頻頻叫工作人員唔好迫自己，工作人員提佢轉身返回安全位置，點知陳欣妍驚到亂晒，仲話：「我就係轉唔到，如果好似Angry Bird咁彈咗出去咁點算呀？」由於陳欣妍未能克服自己的心理障礙，所以導演安排團友阿Dee做替身，代佢飛過峽谷……節目播出之後，唔少網民都留言表示想睇陳欣妍食屎多過佢飛索，亦有留言問係未因為食咗屎，所以唔使上陣。



點擊重溫陳欣妍激動場面！