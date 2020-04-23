【十八年後的終極告白】楊秀惠演啞女搶鏡　盤點無綫經典聾啞角色

無綫新劇《十八年後的終極告白》已播映了兩集，劇情一開始講述一宗18年前的兇殺案，少年時代的男主角如沈敬一(陳山聰飾)、林朗生(譚俊彥飾)、聯同謝家富(何遠東飾)等一起殺害了小混混 (林浩文飾) 並埋屍荒野。劇中主要角色亦已出場，當中飾演何遠東妹妹家倩的楊秀惠，在劇中角色是一位聾啞人士，可謂相當有難度，雖然不用記和背對白，但卻要運用大量的手語，同樣好考記憶力，難度不下於背對白。楊秀惠的演出亦備受觀眾的讚賞，她的手語配合眼神和表情都交足戲，即使全程沒有對白，她的演技都依然發揮得好好。

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《十八年後的終極告白》入面楊秀惠演啞女搶鏡。(Big big channel截圖)

而除了楊秀惠這個妹妹家倩的角色之外，TVB之前有幾套劇也有聾啞人士的角色，以下就為大家重溫一下幾個經典聾啞人士角色：

《十月初五的月光》張智霖

初哥哥這個角色絕對是張智霖 (Chilam)演出過的劇集角色中最令人印象深刻的其中一個，也是他從演以來的代表作之一。他在該劇中飾演的文初 (初哥哥) 在年幼時(第1集)因被生母強灌鹽酸而喉嚨受損成為了啞巴，到了第16集才能開口說話。這套劇令Chilam人氣爆升，大受歡迎，他與劇中飾演祝君好的佘詩曼亦成為了經典的熒幕情侶。

張智霖飾演的初哥哥。(Big big channel截圖)

《拳王》胡定欣

兩屆視后胡定欣於劇集《拳王》飾演聾啞女拳手丁恩慈，當年的定欣還未擔正做女一。她在劇中的角色是一名茶餐廳侍應，之後成為了女拳手，她的命運一直好坎坷，直到遇到鄭嘉穎開始學習打拳之後，她才有了人生的目標，並憑住努力改變自己的命運。定欣這個角色感動了不少觀眾，雖然只是配角卻好搶鏡，演繹得恰到好處，定欣更憑該角色奪得《2012年萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女配角」獎項，演技備受肯定。

胡定欣於劇集《拳王》飾演聾啞女拳手丁恩慈。(Big big channel截圖)

《溏心風暴之家好月圓》陳法拉

陳法拉喺劇中飾演甘家孻女甘詠慶一角，是一名啞巴，她於兒時因扁桃腺手術而弄傷聲帶，引致不能說話，並因此而養成自卑感。法拉在劇中雖然沒有對白，只靠手語，但仍無礙她的演出，亦令觀眾留下深刻的印象，這個角色對她來說也是一個很大的挑戰。法拉現已衝出香港，進軍國際影壇，演技不容置疑。

陳法拉飾演甘家孻女甘詠慶一角，是一名啞巴。(Big big channel截圖)

《名媛望族》林穎彤

林穎彤於劇中飾演季小茹一角，開始是並非啞巴，劇情發展下去她才變成啞巴的。她與朱晨麗在劇中原本是一對相依為命的姊妹，但小時候兩人失散了，林穎彤被賣到妓寨，於第14集時因為力保貞操而咬舌自盡，之後獲救，卻自始影響了她的說話能力，結果變成了啞巴。

林穎彤當年一臉稚氣。(Big big channel截圖)