TVB拍野外露營節目　兩大一線小生騷肌硬撼《美女郊遊遊》三點式

ViuTV節目《美女郊遊遊》由「Double S」沈殷怡和陳欣妍主持，兩人帶大家行山遠足及欣賞大自然景色。節目由開播至今一直討論度甚高，兩位靚女主持不但以比堅尼衣着行山，更穿上三點式泳裝在海邊嬉水，充滿陽光氣息，畫面非常養眼，令觀眾大飽眼福！而TVB近日找來袁偉豪（Ben）及周柏豪拍攝新節目，同樣都以香港郊外景色為主，兩大猛男的組合一樣令人期待！

ViuTV節目《美女郊遊遊》由「Double S」沈殷怡和陳欣妍主持，由開播至今一直討論度甚高！（節目截圖）

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節目《美女郊遊遊》在正式開播前的一條宣傳片以「ViuTV首個只著三點式行山節目」為題，片中沈殷怡同陳欣妍穿上三點式行山，即時引起網民關注及熱烈討論。兩人在香港的山野接受不同的挑戰，例如在東龍洲玩飛索、探索蝙蝠洞、峽谷挑戰等，難度相當高，所以兩位主持在節目中都不乏大喊的場面，甚至情緒崩潰！

沈殷怡同陳欣妍穿上三點式行山，畫面非常養眼，令觀眾大飽眼福！（節目截圖）

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而阿Ben同柏豪近日就密密拍攝新節目，節目主要介紹香港野外露營的好地方，更要上山下海，阿Ben在接受《香港01》訪問時都坦言過程好辛苦：「玩咗好多好玩刺激嘅活動，浮潛、風箏滑浪、滑翔降傘，仲有揸四驅車上山路，係幾崎嶇嘅山路，剩係四驅車先上到。滑翔降傘我好多年前喺峇里島都玩過，不過今次好特別係從馬鞍山上面起飛，最後降落喺西貢。我哋仲有喺塔門過夜，都幾特別。」

袁偉豪（Ben）同周柏豪拍攝新節目，介紹香港野外露營的好地方。（受訪者提供）

兩位都是大隻肌男，騷肌絕對冇難度！（受訪者提供）

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阿Ben同柏豪在節目中攀山涉水，還坐在懸崖邊，相當驚險，但兩人絕對做足安全措施，有專人指導及提供登山設備，過程都算順利。兩人每日拍攝時間長達十幾個鐘，對於體能方面都相當大考驗，不過好在阿Ben同柏豪一向都有做運動，兩位猛男拍住上，默契十足又充滿火花。阿Ben透露目前還有幾日拍攝，節目預計在6月正式播出，絕對值得期待！

兩人坐在懸崖邊，睇落好驚險！（IG@benontheroad）

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