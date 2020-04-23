32歲湯怡IG拍片教落妝　素顏獲網民激讚：卸咗妝都咁靚痴線！

現年32歲的湯怡（Kathy）無論身型還是皮膚都保養得非常好，除了腰間的完美馬甲線外，她的緊緻、白滑肌膚亦令網民羨慕不已。Kathy熱愛運動，經常在IG分享做gym、跑步，行山等等的照片。昨日（22/4），她更公開自己的落妝片段，同大家分享落妝步驟以及護膚心得，她寫着：「卸個靚妝嚇下你哋先！落妝要落得徹徹底底，女人唔易做呀！」

現年32歲的湯怡無論身型還是皮膚都保養得非常好。（IG/ @yuenkaka）

片中，Kathy逐一示範落妝步驟。首先卸眼妝，化妝棉沾上落妝水後按着眼睛十秒後，輕輕一抹，眼肚位置都要抹乾淨，別忘記眉妝亦要卸。接着，在另一邊的眼睛重覆以上步驟。完成後，再用化妝棉將眼睛周圍抹一次，再用卸妝油搽勻全面連嘴唇。過了清水後，用洗面膏將全面徹底清洗一次，最後再噴上爽膚水，搽眼霜和面霜，完成！

逐格睇Kathy落妝步驟：

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Kathy提醒大家眼妝卸得不乾淨，長久會沉澱黑色素。面部卸得不乾淨，又會有暗粒、生暗瘡。而卸妝後還要洗面，再搽上適合自己膚質的護膚品。雖然落妝步驟繁複，但千萬不要偷懶，Kathy都話：「想靚真係唔可以懶，沒有醜女人，只有懶女人」。網民紛紛大讚Kathy素顏一樣咁靚：「素顏嚟講都冇幾多個靚得過你！」、「怡姐卸咗妝都咁靚！痴線」，連方力申同江嘉敏都話Kathy落妝後樣子根本冇分別。

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