盤點羅志祥圈中9大緋聞女友　個個都屬女神仲有天后級索女

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 與現年31歲的大陸網紅周揚青 (Grace) 相戀9年，可惜最後分手收場。Grace公開發文大爆小豬鮮為人知的渣男一面，令外界大為嘩然，也替被小豬連番背叛的Grace不值。Grace是小豬入行後除了徐懷鈺以外，唯一一個公開承認過的女朋友。小豬雖然只公開承認過這兩段戀情，但他的緋聞女友卻多籮籮。 以下就為大家盤點一下小豬多年來在圈中的緋聞女友：

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小豬與Grace 9年情斷。(ig@gracechowwwww)

徐懷鈺

小豬曾在小S的一個節目上，當被問到曾經交往的女友，小豬只是透露與徐懷鈺有過一段純純的戀情：「我們只是純純的愛，不是大家所想像的那種」並且聲稱他是徐懷鈺的初戀，但徐懷鈺並不是他的初戀。徐懷鈺是他入行後第一個公開承認的女友，不過小豬自爆兩人只交往了7天，這段戀情就畫上了句號。

徐懷鈺。(徐懷鈺微博)

Makiyo

2002年，小豬曾與Makiyo傳過緋聞，有傳當時女方剛和與羅志祥同屬男團「羅密歐」的「歐弟」歐漢聲分手，兩人的兄弟情也因此破裂，不過後來Makiyo抱怨小豬對她管束得太嚴，自己因受不了而主動提出分手。

Makiyo (Makiyo微博)

S.H.E. 任家萱 Selina

2005年，有傳小豬與Selina曾交往過一段時間，不過當時兩人礙於都是偶像身份，因此都稱對方是「好朋友」，2006年因傳出Selina與有意追她的黃子佼過從甚密，小豬與Selina最後以分手收場，不過兩人分手後仍是好朋友。

Selina (任家萱微博)

楊丞琳

2007年，小豬與楊丞琳傳出緋聞，2年後，兩人因為在台劇《海派甜心》中合作而再次傳緋聞，有指兩人不但私下經常聯繫，還常常在社群網站互動，不過隨著兩人各自找到屬於自己的另一半，這段傳了多年的緋聞也正式結束。

楊丞琳 (楊丞琳)

李毓芬

2008年，小豬與李毓芬因合作拍攝廣告認識，未幾即傳出緋聞。當時女方曾多次被拍到出入男方家，兩人又多次被發現一起戴情侶項鍊、穿情侶裝，表面證據相當明顯，不過兩人卻一直沒有承認拍拖，直到李毓芬和柯震東爆出戀情，兩人的緋聞才告一段落。

李毓芬 (李毓芬微博)

林心如

2014年，小豬曾兩度被拍到開跑車出入林心如的寓所，瞬即傳出緋聞，台灣媒體形容他們是「豬心戀」，不過兩人一直也沒有承認過這樣戀情，林心如甚至搞笑回應「我不吃內臟」，最後這段戀情也無疾而終。

林心如 (林心如微博)

安心亞

2010年，安心亞被拍到凌晨跑到小豬的寓所樓下，繼而傳出了緋聞，不過雙方都宣稱彼此並不熟稔，小豬甚至因此動怒，認為是女方藉此在炒作新聞，兩人之間的關係一度降到冰點，後來因合作舞曲而破冰。

安心亞 (安心亞微博)

簡愷樂

2014年，小豬雖然已跟周揚青在交往中，但他因與簡愷樂一起主持《娛樂百分百》而傳出緋聞，當時兩人曾多次被拍到穿情侶裝、戴情侶戒，但雙方始終沒有承認情侶關係。

簡愷樂 (簡愷樂微博)

蔡依林

天后蔡依林 (Jolin) 也曾跟小豬傳過緋聞，但是Jolin在一次與歌迷交流的過程中，談及自己的擇偶條件，就公開表示小豬並非她理想中的另一半，坦言小豬不適合她說：「一點都不適合。小豬是很好的朋友，我們倆做一輩子的朋友比當情人還好。」

蔡依林 (蔡依林微博)

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