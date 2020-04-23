台主持陳沂曾被羅志祥告誹謗　連發5文「贈慶」：無法停止歡笑

周揚青今日（23日）突然在微博寫下長文公開自己早已與「亞洲舞王」羅志祥（小豬）分手，並指小豬是「天生的渣男」，提出多項「實證」去爆小豬私生活混亂，長期與不同女生有不正當的關係等等。但除了周揚青微博夠熱鬧之外，台灣主持人陳沂的Facebook也非常高人氣，事關自周揚青公開「致小豬的信」之後，陳沂立即一連 出5文 加入戰線，力數羅志祥的「亞洲空幹王」事件贈慶。

陳沂羅志祥曾經對薄公堂，事源是她於2015年曾經在Facebook上批評羅志祥開簽名會有「慣例」，指小豬的粉絲只要購買三張羅志祥的唱片，就可以與羅志祥合拍照片；只要購買五張，就可以與羅志祥擁抱（俗稱「三拍五抱」）：「如果你真的像自己講的那麼愛歌迷的話，那應該只要有來簽名會，都可以拍照跟抱抱啊！三拍五抱根本就是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』祥祥這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣？」羅志祥的經紀公司天地合娛樂發布聲明稿，揚言控告陳沂。經法院審判後，認為「空幹王」一詞不損害羅志祥的名譽，但陳沂批羅是「肉體斂財」、「賣淫小模」等語已屬人身攻擊，判賠台幣30萬元並須在四家報社的報紙頭版登報道歉，全案可上訴。陳沂得知判決結果後表示：「上訴到底，誓死捍衛言論自由。」羅志祥委任律師隨即與陳沂雙方達成和解，和解內容為陳沂須連續7天在臉書上公開道歉。

陳沂當時的道歉聲明。（網友截圖）

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陳沂一連五Post揶揄羅志祥，字裡行間帶點「歡樂」，她寫道：「寫文的起因是怪我看了周揚青的文章，如果不看我都不知道，原來你是一直跟周揚青說要彼此信任不要看對方的手機，卻有一部專門用來撩妹的手機。原來你都趁她不在的時候約妹回家，還都是不同的妹。原來你介紹給她的每一個旗下女藝人甚至到化妝師，都有不只空幹的關係。更過份的是，還可以和你的兄弟們，party boy之道兄弟一起玩妹，現在想想自己真的是先知，為什麼沒有在第一次你告我的時候就放下呢？因為我才是唯一懂你，知道你就是這副德性的人！」陳沂更再次向羅志祥「道歉」：「對不起，說羅志祥是亞洲空幹王是我不對。羅志祥是亞洲實幹王。亞洲多幹王。想祥不是只有空幹，對不起。」

網友更在留言貼上小豬「時間管理人」的惡搞圖：

陳沂句句有骨：