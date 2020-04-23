金剛舊愛梁云菲發長文抒發失戀感受：為什麼要欺負我？都算了

來自台灣，現年39歲的藝人金剛於上年宣布與「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）拍拖，自此他經常在IG放閃曬恩愛，人前人後都非常之Sweet。金剛去年在公開活動中更透露已認定女友為結婚對象，打算跟對方成家立室，有意在今年求婚，豈料日前兩人卻分手了。Nana日前就於IG開直播回應分手一事，她笑言：「我怎麼可能沒事，我也不可能臭臉對着大家，始終我是一個公眾人物，所以今天開直播想跟大家吐苦水。」

金剛與Nana此情不再。(ig@aloha6969)

她今日又於IG post長文抒發感受，疑似暗示自己才是這段戀情中的受害者。Nana全文內容如下：



「我不曉得是不是自己性格上的問題，所以導致我很容易吃悶虧。其實我很懶，面對一些大家認為重要的事情，或是關乎自己權益、名聲的事情，我都覺得好懶，懶得解釋一切。但我不喜歡讓自己被欺負，好脾氣不代表沒有脾氣，而很多時候我會常選擇說「算了。」但「算了」不等於原諒或是沒有關係。算了是我懶得去計較，但我還是很在意也有關係。人生如此短暫，活著不過也就幾個夏季幾個冬，為什麼還要花時間去斤斤計較？我寧願把那些時間拿去放空，或睡一整天。所以，你要計較我也就算了。」

Nana發長文抒發失戀感受。(ig@nanaliangbadgal)

她續說：「但是請不要欺負我，為什麼要欺負我？為什麼事情不能用理性的方式，去討論並取得共識解決呢？用情緒性的字眼，以及情緒勒索對方，並不會幫助事情處理的速度加快。是我選擇善良，但請別辜負我的善良。或是踐踏我的善良。只會讓我想起，你幫我堆砌起來的傷口，好像也不小，說深也是不淺，而過去那些不堪以及殘破，我也總是說聲「算了。」 -算了，就是懶得計較了，一直從開始到結束，都算了。就用「算了」來焚燒我們之間的所有連結。」

Nana現已回復單身。(ig@nanaliangbadgal)

點擊下圖逐格睇Nana嘅靚相：

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