羅志祥周揚青分手｜被小豬從歐弟搶到手　Makiyo：祝他們分手快樂

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 與現年31歲的大陸網紅周揚青 (Grace) 相戀9年，今日被女方宣布分手。更大爆小豬私生活混亂，連帶他早期的負面新聞亦被翻出，其中最為深刻的，要數他趁好友當兵期間，「撬兄弟牆腳」。

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當時歐漢聲雖未點名男女主角是誰，矛頭直指Makiyo和羅志祥。（微博圖片／惡搞綜藝）

歐弟曾上節目談此事，因為服兵役退出了「羅密歐」的組合，他把當時的女友Makiyo（川島茉樹代）交託給小豬幫忙照顧，沒想到二人背着歐弟日久生情，歐弟無奈被帶綠帽，小豬和歐弟的兄弟情也因此決裂。此事對歐弟打擊極大，甚至令他一度有輕生念頭，而小豬從來沒有承認過曾與Makiyo拍拖，Makiyo亦只是單方面承認戀情。

Makiyo真係好傻。（微博＠Makiyo）

對於今次豬青分手，Makiyo在微博說：「我只能說分手真的很可惜，因為在一起9年的感情小豬一定是很認真的，但在一起9年，就這樣分手，真的是浪費人家的青春因為他都幾歲了，還不結婚我是跟他沒有聯絡了，所以也沒有什麼好說話可以跟他說 希望他們分手快樂，這一位女生，值得更好的。」

可能當年佢都有呢個感覺。（微博＠Makiyo）

Makiyo清純可愛。（微博＠Makiyo）