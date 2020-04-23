羅志祥約網紅到別墅開P？　玩樂團體Party Boys聚會謝絕女生

周揚青今日（23日）在微博宣布與羅志祥（小豬）分手，更寫下千字文力數小豬的罪狀，包括「幾乎每一天 都會約女生來家裏」，「每一個城市都有可以約到酒店的女生」以及「旗下的女藝人 甚至化妝師都有長期不正當男女關系」等等。早前小豬已被爆與多位網紅約在別墅開Party，當時已經傳出小豬與周揚青分手的消息。其實小豬早於與好友組成的私底下聚會玩樂的組合「Party boys」，成員一共有8人，平時私底下會辦一些Party，也幾乎每個月都會出來吃聚會。小豬其中一首名為《撐腰》中也曾記載過：「PartyBoy之道 兄弟為你撐腰 男人聚會 女賓自重請止步」。

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山姆對愷樂有好感

大概在2014年，有台灣傳媒報道指出，Party Boys成員之一山姆對愷樂有好感，更曾多次問對方拿電話和聊天不果。不過山姆最後也邀約到愷樂一起看電影，還被台灣媒體偷拍到，只見過程中愷樂笑容滿面，山姆最後還護送愷樂搭計程車才離開，非常有紳士風度。但事隔6年，周揚青爆出小豬與「旗下女藝人有不正當關係」後，這宗新聞又再次被翻熱。