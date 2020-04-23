鄭中基替網民讀出「老闆糗事」：有人過身佢貪平送易拉架

鄭中基（Ronald）的YouTube頻道《機動電視台RTV》昨日（22/4）上載了新片，主題為「聽吓大家老闆啲糗事」，他收集了網民的留言再揀選了10個同大家分享，網民笑言這些都是「朋友老闆」的故事。

鄭中基上載了新片，主題為「聽吓大家老闆啲糗事」。（IG/ @tinyeyes39）

當中最好笑的是一位名為「小熊」的網民說：「老闆不只一次寫了我的名字做小『態』，老闆沒有糗，是我的名字糗。」Ronald讀出留言時配上扯哮式笑聲，繼而大讚「小熊」EQ高：「小態，哈哈！真係陰公。我以為剩係我會做啲咁嘅事。」

而另一個令網民笑爆嘴的老闆糗事是：「前老闆是個很有創意的人，但又吝嗇。有人過身，送花要一千幾百，他好有創意的做了一個易拉架，寫弔唁會便宜很多，但這麼便宜的東西不會包送去殯儀館。我們負責外出的同事，要拿去人家的靈堂，『沙~沙~』拉開，還要確保它不會彈回來，我估應該沒有人會送這種東西。」Ronald認為這位老闆非常有創意。

點撃睇Ronald反應：

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另外，亦有網民指他的老闆開會時，插HDMI線駁電腦再駁上電視，一打開手提電腦就在播Pornhub（成人影片網站），他若無其事關上手提電腦，但電腦仍在Shared screen，繼續播Pornhub。Ronald立即拍掌大笑，網民大讚Ronald的反應令影片更好笑，非常適合做YouTuber。

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