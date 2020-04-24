林奕匡捨棄加國三千呎大屋回港追夢　靠愛妻支持走過高山低谷

歌手林奕匡（Phil）作客星級主持人梁梓禧(Roland，舊名：梁奕倫)主持的香港開電視節目《Bupa保柏醫療保險特約：是敢的》，分享了他放棄安逸生活、隻身來港追夢，並一度陷入經濟困難的心路歷程，還公開了在愛妻的扶持下克服困難、重新出發的勵志故事。

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自小在加拿大成長的林奕匡，2007年代表溫哥華隻身來到香港，參加全球華人新秀歌唱大賽。比賽前他陪朋友到某唱片公司面試後獲邀簽約，當時仍就讀哥倫比亞大學的他，決定在半年內完成學業再追夢，豈料到埗後卻被告知計劃有變。星夢頓碎，Phil像遊戲角色一樣、砍掉重練，「找了個鋼琴老師學琴，買電腦、買電子琴，自己學寫歌寫Demo，一年後唱片公司聽了後便跟我面試和簽約。」

每天埋頭寫歌，這份堅持為Phil帶來機會。一次，他帶著裝滿自己歌曲的Hard Disk參加監製的喬遷派對，竟促成了《高山低谷》的誕生：「Edward Chan聽了demo後，說我成長了，有信心幫我完成《高山低谷》這張專輯。」

簽約只是開始，做新人當然要捱，離鄉別井更是難捱。從三千多呎的加拿大大宅，走入二百多呎的香港唐樓，Phil從不覺得屈就。最難捱的，其實是出了唱片，但無人認識、無法維持生計的日子，「知道自己沒甚麼錢，但當你一百元也提不出來，就知道完全沒有（錢）了。2012、13年最難捱，沒有收入、沒有新歌、沒有工作，當時是有抑鬱，長期失眠，打電話給家人只會報喜不報憂，我真的沒錢、交不了租。那一刻我跟自己說，雖然做歌手很被動，但我是創作歌手，至少我能寫很多歌給別人，一定要盡力寫、寫最好的歌。」

他把《高》視作最後一張專輯，出盡全力做到最好，背後的動力源自當時的女朋友、現任太太李靄璣（Rikko），「有一天她跟我說，如果這張專輯也不行，就一起回加拿大再讀書，我跟你一起捱。我永遠記得那個時刻，我永遠很感謝她，一直給我那份支持。」

提到愛妻，Phil打開了話匣子，還公開了拍拖時差點分手的小風波：「真心愛一個人，會希望她開心，我會給你所有，但那時我甚麼都沒有，真的很灰心。我記得有一個最壞的情況，她說給她一些時間和空間去想一想，她會離開一段時間。第二晚我發了一個簡單的電郵給她，引用了Adele《Don’t you remember》的歌詞， 希望令她記起我們的愛情，最後靠Adele的歌詞挽回她。」

最壞的日子過去，林奕匡笑言，人生中做過最勇敢的事，一定是孤身來到香港打拼事業：「放棄那邊的生活，其實是頗大的冒險。回望過去，這大概是我人生做過最正確的事。」