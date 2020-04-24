【熟女強人】胡杏兒產後復出拍ViuTV劇　周年紀念日踢爆老公出軌

胡杏兒今日（24/4）出席ViuTV新劇《熟女強人》拜神儀式，劇中她飾演一位心理醫生及性治療師，本來擁有幸福家庭，卻得知老公（朱栢康飾）出軌，婚姻亦因此出現危機。角色與現實生活截然不同，杏兒全靠想像力和參考朋友的故事令自己投入：「做演員好玩之處就係有幻想力。（最深刻一場戲？）Find out咗老公出軌，我要問佢，仲要係結婚十周年紀念日，情緒比較波動。嗰一刻好嬲，嬲得嚟想知點解，點解得嚟又好無奈，大家嘅關係好難再走落去，比一般人多咗幾種感覺。」

胡杏兒今日出席ViuTV新劇《熟女強人》拜神儀式。（葉志明攝）

作為產後復出拍的第一套劇，杏兒直言吳家麗是吸引她接拍的原因：「家麗姐係好神秘，好有性格嘅演員，今次可以同佢近距離合作都好開心。另外，第一次做醫生，故事又圍繞唔同女仔，女性嘅故事會吸引啲。」

劇中杏兒飾演一位心理醫生及性治療師。（Facebook/@雄叔叔 Old School）

杏兒拍劇時非常想念兩位囝囝，加上疫情關係，他們須長時間留在家中，杏兒會特意構思家中活動助他們解悶：「最近買咗浮床，可以玩下水，佢（大仔李奕霆）好容易滿足。同埋佢最近鍾意咗跳舞，好鍾意聽歌跳舞，Favorite係Gangnam Style，學嘢好快。（咁你自己呢？）執下屋都好開心，都好耐冇去玩，姊妹都好耐冇見，新年見完就冇見，我哋有FaceTime，大家都好乖，冇私下約，佢哋又唔敢搵我，知道我有小朋友，大家都想快啲見。（疫情過咗最想做咩？）最想食飯、傾計，Gathering。」

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