羅志祥周揚青分手│曾設局逼正印退位　于大夢一早揭羅志祥真面目

內地網紅周揚青昨日（23日）在微博發文宣布已與羅志祥（小豬）結束9年情，並大爆對方在拍拖期間多次出軌，偷食旗下藝人、化妝師等，私生活淫亂，在網上掀起軒然大波。曾在去年被爆與小豬有過一段地下情的台灣女星于大夢，在當時鬧得沸沸揚揚，但最後還是未能「坐正」，更背負小三罵名。對此于大夢的經理人公司老闆回應傳媒表示：「她是吹哨人。」

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羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青結束9年情。

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有「真人版娜美」之稱的于大夢是台灣世新大學校花，早在讀書時期已經在網上討論度甚高。擁有甜美外型和Fit爆身形的她，深受男粉絲歡迎。據報道指她曾在2016年向朋友透露男朋友是演藝圈天王，兩人已經拍拖半年，但後來才知道對方有女朋友，無辜變成第三者的她一度心碎爆喊。不過于大夢堅信自己可以「坐正」，於是串通記者設局偷拍她和小豬約會，希望藉着戀情曝光，順勢「坐正」。

有「真人版娜美」之稱的于大夢在去年被爆與小豬有過一段地下情。（IG@ydmeng）

不過對於這次設局，有指小豬率先掌握消息，並撇清與于大夢的關係，更打電話給于大夢質問她，最後這段地下情就此結束。而獨自背負小三罵名的于大夢，在2017年拍完網劇《N世代之青春降臨》後，決定赴美進修電影，從此絕跡幕前。據台灣媒體報導，她的經理人公司老闆表示，其實于大夢一早已經揭穿小豬的真面目，可惜慘被網民鬧爆：「過了這麼久，才發現于大夢是吹哨人。」

于大夢在2017年拍完網劇《N世代之青春降臨》後，決定赴美進修電影，從此絕跡幕前。（IG@ydmeng）