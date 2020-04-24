周揚青微博繼續轟　稱愷樂背男友私下當小豬P友：還在外面裝純情

昨日（23日）在微博力數前男友羅志祥多項渣男行為的周揚青今日繼續發功，繼直接點名「旗下女藝人」愷樂建議她去驗性病之外，又利用自己的微博小號指證愷樂在有男朋友仍然與小豬有「不正當關係。」事源是有網友可憐愷樂是因為愛小豬才甘願當小豬旳小三，還估計小豬有用甜言蜜語哄騙蝴蝶。但周揚青則透過小號回覆該網友留言，直接說愷樂也有男朋友：「說實話男女都不好，但畢竟是女生，而且很大一定程度上被男生哄騙，結果還在外面被男生那樣討論，知道了一定還是會難過，所以給她們留點臉面吧，畢竟以後還要嫁人，但認識我本人還在外面裝純情私下當P友的，你看我不就沒留情面。」

愷樂的舊藝名叫「蝴蝶姐姐」，是兒童節目的主持人。（YouTube截圖）

愷樂現時36歲，2004年開始在東森幼幼台為兒童節目擔任主持人，以清純可愛見稱。2014年，愷樂宣布會繼續以本名發展，並簽約成為羅志祥旗下藝人。其實愷樂出道至今鮮有緋聞，公開承認過的男友只有演員李沛旭和圈外男友Ken，不過愷樂也曾經公開承認過喜歡過對方，只是之後未有下文。

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