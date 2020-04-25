吳若希為囡囡慶生曝光近2千萬元朗豪宅　擁巨型客廳盡收絕美山景

由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續未退，吳若希（Jinny）選擇留在家中陪囡囡Giselle慶祝3歲生日。為了哄女兒，Jinny亦絕不馬虎，用氣球悉心佈置客廳，令家中派對氣氛十足，她亦意外曝光市值近2千萬的元朗豪宅。

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Jinny日前在家中為囡囡慶祝3歲生日！（IG/@jinnyng）

巨型客廳令不少網民羨慕！（IG/@jinnyng）

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Jinny自從2017年下嫁澳門闊少何兆鴻（Alex），不時都手挽Hermès手袋出席公開活動，一副闊太模樣﹗相比起「星夢一姐」菊梓喬早前自爆沒有錢繳交5位數稅款，二人的生活簡直差天共地。而Jinny的豪宅位於元朗錦田，是區內罕有的年輕低密度住宅，位置與元朗市中心一脈相連，住戶隨時都可以享受城鄉之間的舒適生活。

Jinny有不少Hermès手袋！（IG/@jinnyng）

Hana冇錢交稅！（IG/@hana_kuk）

而Jinny的單位是屋苑內的高座住宅，不單擁有巨型客廳，更外望河景和開揚山景，景色宜人，十足世外桃源！

呢個似足Jinny嘅單位叫價1,950萬！（美聯物業官網截圖）

點撃下圖睇屋苑內豪宅相！