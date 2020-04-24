羅志祥愷樂集數照常播放　《娛樂百分百》直播聊天室淪網民鬧戰區

自從昨天（23/4）周揚青在微博公開前男羅志祥（小豬）的「渣男」劣行之後，網絡上對小豬謾罵的聲音愈來愈多，一直活潑風趣的小豬，形象直插谷底，儘管小豬已經公開道歉，但依然難息民憤，有傳聞指小豬在內地的節目全被抽起，損失慘重。小豬和愷樂被周揚青暗指有「不正當關係」，二人所主持的《娛樂百分百》是台灣非常受歡迎的節目，當中的「凹嗚狼人殺」單元更是最受觀眾關注，可是自從昨天事件爆發後，連續兩晚的YouTube「節目直播」時段中，下方的聊天室卻比節目內容更精彩，尤其是今晚（24日）小豬和愷樂同場。

這兩個話題人物今晚坐在旁邊，不過節目是錄播的。（YouTube截圖）

其實日常直播中，下方的聊天室已經是「罵聲四起」，但當然，網民所罵的主要都是對他們玩狼人的操作或玩法上的批評，局中的玩家對網民留言都非常關注，其中位玩家嘻小瓜更曾因為抵不住網民的批評和謾罵而當眾流淚。而唯一從來不怕網民罵的就是小豬本人，由於他玩狼人殺的操作與大部份人都不同，有時候像為節目效果而故意做一些反邏輯的操作，早已被網友針對，而今天也一樣，網民對小豬和愷樂的批評佔了百分之90，不過幾乎都沒有對他的玩法作批評，全部都是針對小豬個人的指罵，弄得有一些單純想看狼人殺的觀眾都忍不住留言謂：「不想看這些留言就自己關掉吧……」

不過，有部份網民是為了看留言而來的：

+ 4 + 3 + 2

+ 17 + 16 + 15

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