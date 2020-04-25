【熟女強人】何佩瑜飲醉意外懷孕　直言角色非常好玩：飲酒我Ok

何佩瑜（Jeana）昨日（24/4）出席ViuTV新劇《熟女強人》拜神儀式，劇中她飾演香薰治療師，一天因飲醉後意外懷孕，她要找出誰是經手人，Jeana指角色非常好玩：「角色係一個比較自我、爽朗嘅女強人，飲酒嗰度我Ok，自己都試過，都明白飲酒嘅感覺。最開心同成班前輩、姊妹合作，每一日開工都好開心。」

Jeana出席ViuTV新劇《熟女強人》拜神儀式。（葉志明攝）

現實中，Jeana在事業上亦給予外界「女強人」的感覺，她覺得可以做自己喜歡的事非常幸運：「好多人都覺得我出面係女仔，入面係男仔心，追求事業多啲。自己諗法最緊要，再搵一個舒服嘅方式，自己鍾意嘅演戲係事業，好幸運、好享受。」

劇中她飾演香薰治療師，一天因飲醉後意外懷孕。（葉志明攝）

疫情肆虐，Jeana早前因工作從馬來西亞回港後，需接受強制家居隔離14日，她回想起時說非常享受留在家中的日子：「喺屋企好舒服，因為太耐冇返去，可以整下屋企嘢、陪下狗仔、煲返Miss咗嘅戲。（有冇下廚？）包餃子，媽咪喺度會好啲，自己就未掌握到個竅門。鍾意煲湯、中菜，西餐就好少煮。」

Jeana在家亦會做運動Keep fit，她會舉啞鈴來訓練全身肌肉，仲同大家分享最有效修身方法：「播住鍾意嘅戲做啞鈴，每個部位做30下為一組，做3組，即係90下，可以令肌肉結實啲，慢住做就Ok。（疫情過後最想做咩？）同朋友打邊爐，好想大家好開心。」

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