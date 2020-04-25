【爸爸去哪兒】嗯哼剪髮慘變地中海頭　爸爸杜江笑唔停

內地演員杜江的6歲兒子嗯哼（杜宇麒）在三年前因參加真人騷節目《爸爸去哪兒》而大受歡迎，因為古靈精怪的性格令他收穫大票粉絲，人氣完全不輸給爸爸。而近日杜江就曬嗯哼剪頭髮的片段，在修剪過程中嗯哼竟然剪了一個地中海頭，搞到他顯得好無奈，表情多多的他引起大批網友笑爆肚。

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嗯哼因為參加真人騷節目《爸爸去哪兒》而大受歡迎。（網上圖片）

從影片中可見，頭髮已經有一定長度的嗯哼正在修剪，髮型師就率先為他剷去頭頂的頭髮，沒想到呈現出來的效果竟然變了地中海頭，搞到他大呼大叫兼皺眉怒視，顯得好無奈，而在旁的爸爸杜江更因此笑不停，兩父子的互動非常有趣。

嗯哼剪頭髮大呼大叫。（娱大蜀黍微博圖片）

變了地中海。（娱大蜀黍微博圖片）

事實上，嗯哼（杜宇麒）其實是要剪寸頭，待髮型師修剪完畢之後，嗯哼就以新髮型示人，小小年紀的他非常配襯這個新髮型，既可愛又顯得特別Man，搞到不少網友都心心眼讚不絕口，更直言他長大之後一定是帥哥一名。因為寸頭是檢驗帥哥最好的標準。而杜江亦為他擔當攝影師，拍下兩張有型照片寫道：「既然大家喜歡，原圖拿去」有網友更表示嗯哼非常有霸道總裁的Feel，看來這位星二代的魅力非常強。

新髮型非常帥氣。（杜江微博圖片）