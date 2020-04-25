內地46億票房男星涉虐打前度　被爆有特殊癖好愛玩SM兼精神操控

現年25歲的大陸男星屈楚蕭，憑住主演電影《流浪地球》而人氣爆升，該片的票房錄得46.8億元人民幣的驕人成績。他其後於《如懿傳》中飾演五阿哥永琪演技亦備受讚賞，粉絲愈來愈多。然而，他近日卻被爆出私生活的黑暗面，被指喜歡玩SM且會虐打女伴。一名自稱是他前女友的女子在網上圖文並茂地爆料，直指被屈楚蕭虐打至傷痕累累。兩人的對話截圖亦在內地網上瘋傳。

現年25歲的大陸男星屈楚蕭。(屈楚蕭微博)

該女子在微博上發長文大爆屈楚蕭有「特殊癖好」，愛玩SM，經常打她，又指對方對她造成很大的精神傷害。她表示被人要求簽訂「主僕協議」，疑似精神操控，曾要求拍下她自己打自己臉頰的短片，並被恐嚇要把她被關進籠裏等。她說：「我這兩天想了很多，這不是一件我可以就這樣過去的事情。這段感情對我精神上的傷害和影響很大，以至於過去很久我都還走不出來。我聯繫過他經紀人想要和他好好談一次，未果！我一個女孩子，今天決定把這麼隱私事情和圖發出來，因為覺得不是所有委屈都該沉默。」還post了一張背部被手機充電器打致留下紅印的照片，相當嚇人。

該女子post了她被虐打的照片。(微博圖片)

但她其後又再發文：「不會再發新的截圖和任何東西了，到此為止了，對我來說最重要的是面對自己的經歷，真的了斷。說我分開後反咬的，確實，我這樣不好，但我只想走出來。能好聚好散誰不願意？也謝謝大家的支持，我發的時候心裏真的很猶豫。我並不恨他，我只是不想再困在裏面了。」

自稱是屈楚蕭前女友的爆料者。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇兩人對話截圖，以及有關照片：

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