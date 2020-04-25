林峯舊愛潘霜霜加把口講周揚青分手　暗示持有六段林峯出軌視頻

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 於前日（23日）被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 踢爆他多年來一直背住她偷食，私生活極其淫亂，小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男。兩人分手一事即成為大眾討論的焦點，網民都議論紛紛，不少女星更於社交網上發文撐Grace。而林峯舊愛，曾流出兩人床照的大陸女星潘霜霜，呢日都加把口，於她的微博發文提及有關事件。

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林峯舊愛，曾流出兩人床照的大陸女星潘霜霜。(潘霜霜微博)

潘霜霜發文表示：「我要是有周三分之一腦子我也就另一番天空了，我這精彩太多了。」她並沒講明所說的「周」是否即是周揚青，但有不少網民都認為她提到的「周」就是指周揚青，她過了不久就把該個發文刪除了。而之前她與網民聊天時，竟大爆自己手上有六段疑是林峯出軌的視頻證據，她雖然沒有開名說是林峯，但她有說是林先生，相信所指的就是林峯。當時有網民留言：「我覺得你真的很好，一直忍氣吞聲，自己又是圈外人，沒有話語權，現在還要被莫名其妙帶下場，他們也是搞笑。」潘霜霜就回覆對方表示：「別理他們，無知的腦殘粉，當初我真應該把他背叛睡X的六段XX視頻公布與（於）世，也就沒那麼多廢話了！」不知她說的是真是假。

林峯現已結了婚。(林峯微博)

點擊下圖逐格睇潘霜霜同林峯當年嘅床照，佢嘅微博post，以及佢同網民嘅對話：

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