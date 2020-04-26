十八年後的終極告白│楊秀惠好友超搶戲　孟希璘出櫃挑戰TVB底線

熱播懸疑劇《十八年後的終極告白》雲集不少好戲之人，當中飾演啞妹楊秀惠老友Jackie的孟希璘憑中性打扮，亦相當搶戲。原來孟希璘是第29期無綫電視藝員訓練班學員，畢業後加入無綫電視，自2018年開始拍劇，形象比較男仔頭，而且私下作風超大膽！

孟希璘在劇中戲份相當重！（劇照）

三位更成為好朋友！（IG/@ballmang）

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏!

孟希璘曾參演不少劇集，包括《愛．回家之開心速遞》、《BB來了》、《鐵探》和《金宵大廈》等等。雖然她形象比較男仔頭，但亦曾飾演妓女和女學生等角色，形象百變。感情方面，她與《後生仔傾吓偈》的KOL細孖李寶珊曾在今年情人節宣布出櫃，李寶珊更留言：「情人節快樂，I Love You!」而她的朋友更回應：「終於唔洗（使）保守秘密喇！」而李寶珊更回應：「都唔算係咩秘密喇！」看來，二人私下愛得高調。TVB一向作風保守，難得有藝人公開自己的同性戀者身份，真是史無前例。

愛得高調！（IG/@po_shann）

李寶珊曾是《後生仔傾吓偈》的KOL！（IG/@po_shann）

點撃下圖了解更多！