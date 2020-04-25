羅志祥周揚青分手│Hebe田馥甄貼「撐豬文」被鬧　一日後公開道歉

台灣男星羅志祥（小豬）前日（23/4）被內地網紅舊愛周揚青大爆私生活混亂，與旗下女藝人、化妝師有染之餘，更熱衷於「多人運動」，令不少人感到吃驚！無獨有偶，組合S.H.E.成員田馥甄（Hebe）昨日在社交網站轉發一篇內容關於情侶分手後，雖然對方背叛忠誠，但亦不應以網路公審作報復的文章，並寫上「我是這樣想的」字眼，搞到網民直斥她明知小豬屢次犯錯偏幫男方，未有考慮過周揚青的感受。

田馥甄轉發網絡文章，指情侶分手後，雖然對方背叛忠誠，但亦不應以網路公審作報復，令不少支持周揚青的網民感到不滿。（Facebook/@atunemusichebe）

事件經過一日後，Hebe終於「跪低」發文道歉，指誠實是道德的基本底線，沒有需要討論、批判，而自己本意是分享一篇「善意視角」的網絡文章：「如果這個分享與我本來希望大家好的原意相反，真的覺得很抱歉，也很遺憾，給大家添了更多不好的情緒。」她又指自己對事件感同身受：「如果自己的朋友遇到傷痛時，憤慨不平、一起出氣的姐妹當然要有，但能夠一起分散壓力、舒緩情緒，帶出另一種思考角度可能性的姐妹也需要有。」

點擊觀看道歉全文，以及Hebe其他IG靚相：

+ 31 + 30 + 29

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！