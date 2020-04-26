【開心速遞】莊思明相隔4年重返劇組客串　入行十年演盡閒角

莊思明日前在處境劇《愛·回家之開心速遞》中客串一間時裝公司的營業經理Queenie，更邀請樹仁（單立文飾）擔任品牌的模特兒，令他成為中年男人的潮流教主，劇情搞笑！其實，她曾參與《愛．回家》第一、二輯飾演在「查李施」律師事務所任職的「向晴」，所以這次是她相隔4年重返《愛．回家》劇組。多年來，不少演員都會因為一個角色而爆紅或開始為人熟悉，但莊思明幾乎演足十年閒角，暫未有一角令觀眾留下深刻印象！

她日前客串一間時裝公司的營業經理Queenie！（電視截圖）

點撃下圖重溫劇中表現！

+ 3 + 2

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏!

現年33歲的莊思明於2010年參選香港小姐奪季軍入行，雖然入行十年拍過不少為人熟悉的劇集包括《潮流教主》、《幕後玩家》和《福爾摩師奶》等等，但大多都是演閒角為主，星途較不少同樣是港姐季軍入行的藝人，例如佘詩曼、胡杏兒、朱千雪和劉佩玥等人都遜色不少。

她早前亦有客串男友的新劇《機場特警》！（IG/@lisa_chng）

點撃下圖睇歷屆港姐季軍！

+ 14 + 13 + 12

反而，莊思明與陳慧琳胞弟陳司翰以及楊明的感情，更受到關注。她的言行亦較她的演技出眾得多，包括批評2016年港姐冠軍馮盈盈在節目《#後生仔傾吓偈》中所發表「港姐公廁論」，直指馮盈盈感覺好Cheap！

FYY嘅「係雞係公廁」言論被莊思明話好Cheap。（電視截圖）

Louisa力撐FYY。（IG截圖）

她亦曾在《姊妹淘》自揭曾在前度及其伴侶面前說狠話：「點解咁醜樣你都鍚得落？（個女仔喺咪到？）喺度，但個女仔唔識聽中文，佢唔係香港人嚟。」另外，她又曾在楊明開設的燉湯店之Facebook和網民進行罵戰。而最令人難忘，絕對是她於個人社交平台投訴國泰航空服務，並公開國泰空服人員資料，引起不少爭議。

自揭曾當面寸爆前度女友!（YouTube截圖）