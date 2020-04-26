梁云菲IG高調曬疑似新歡合照表現親暱　金剛坦言感覺不好受

來自台灣，現年39歲的藝人金剛於上年宣布與「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）拍拖，自此他經常在IG高調放閃曬恩愛。金剛去年更公開表示自己已認定女友為結婚對象，有意在今年向女友求婚，豈料最近兩人卻分手了，且是金剛疑似被分手的。Nana早前就於IG開直播回應分手一事，大吐苦水，其後又發長文說：「為什麼要欺負我？用情緒性的字眼，以及情緒勒索對方，並不會幫助事情處理的速度加快......算了。」

兩人曾經好恩愛。(IG@aloha6969)

正當外界都以為Nana大受情傷打擊之時，她日前卻於IG story post了她與一名男子同坐電單車的相，相中的她坐在該男子駕駛的電單車尾座，對方還熱到伸脷。另外有一張相則是Nana伸着脷，身旁有名男子挨在她的膊頭並將手更圍在她的胸前，表現極之親暱，儼如情侶似的。Nana又post了一水她在水中曬太陽的相，疑似是由該男士為她拍攝。

Nana與她的疑似新歡。(ig@nanaliangbadgal)

此外，又有網民就爆料指有一位潛水教練甫分手後即搭上一位身材火辣的「國光」藝人，不禁令人聯想到Nana。該網民表示：「沒多久把咩帶到龜島在眾人面前互相放閃做介紹，是不是無縫接軌，只有當事人才清楚，好歹人家剛分手，前男友也是知名藝人，兩人手上你儂我儂的海龜刺青看了真諷刺，我們這些小粉絲可真替『麻辣鮮師』抱委屈。」似乎是替金剛抱不平，金剛當年憑住演出台劇《麻辣鮮師》後為人所熟悉，明顯說的就是他。

兩人此情不再。(ig@aloha6969)

而金剛回應傳媒時坦言已有不少朋友傳了相關的照片給他看，他是相信Nana的，只是兩人分手至今不到一星期，他看了那些照片的感覺當然是不好受，直言一定感到傷心。他表示有send訊息予Nana，問她這個時候是否應該尊重吓他，姑勿論對方是否喜歡了別人，也不應該在這個時候post這些相出來。他指自己也只是問吓對方，想對方尊重吓自己而已。他又指兩人是和平分手，對方認為兩人性格不合，他也尊重對方的想法。至於Nana則否認有新戀情，與該潛水教練只屬朋友關係。

有指Nana呢張相疑似是由她的新歡為她拍攝。(ig@nanaliangbadgal)

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