羅志祥劣行再曝光　經紀人陳孝志：葉安婷拒絕約會被放話封殺

羅志祥（小豬）與周揚青分手的風波已經持續數天，可是討論熱度依然不減，爆料者、惡搞者愈來愈多，花生殼鋪滿一層又一層。而台灣業界中，其中一位資深經紀人陳志就在日前於個人Facebook 寫下長文爆料，指小豬當年若約女藝人「出去」被拒，就會放話封殺該女藝人。

周揚青同小豬分手一事愈愈烈。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

陳孝志表示看到近日小豬相關的新聞時感觸良多，形容自己當經紀人有苦有委屈都說不清，只能自己默默承受，並透露十多年前帶着藝人葉安婷拍電影《蘋果咬一口》時，小豬曾經私下約葉安婷出去：「但當時葉安婷沒跟她出去回絕，之後被羅志祥的助理小霜知道後，晚上竟然沒有告知我就把葉安婷叫到她房間直逼問跟羅志祥什麼關係，在哪邊認識的、當時我知情後很不開心的問羅志祥為何沒經過我同意讓你的助理把我的藝人叫到房間審問！之後這件事在媒體曝光後，羅志祥竟然對所有的媒體說並且放話只要是我的藝人絕不能上羅志祥的節目！」

葉安婷現在已經不活躍演藝圈。（面膜達人葉安婷Facebook）

重溫《蘋果咬一口》的片段：

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陳志孝還翻攝2001年的《自由電子新聞網》的報道。（翻攝自陳孝志的Faccbook）

然後，陳孝志還繼續對小豬指罵，稱對方表裡不一，說小豬約葉安婷不果立馬反臉不認人：「當時羅志祥你爲了葉安婷說好要一起做電影宣傳於是放上2個人的照片培養感情！但事後因爲葉安婷沒跟你赴約！你確馬上反臉不認人！跟所有媒體說那照片沒經過你同意的宣傳所以你很生氣，當時我傻眼！還有我記得當時你跟周杰倫「號稱」是稱兄道弟好朋友￼，但卻在我面前說周杰倫唱歌還好，你自稱說自己唱的比他好還現場唱給我們聽！」

除了周揚青之外，還有很多人爆料指責小豬：

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