梁云菲發千字文澄清自己並無新歡　原以為和金剛可以好聚好散

現年39歲來自台灣的藝人金剛於去年宣布與「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）拍拖，自此他經常在IG高調放閃曬恩愛。金剛更公開表示已認定女友為結婚對象，有意在今年向女友求婚，豈料最近兩人卻分手了，且是金剛疑似被分手的。Nana早前就於IG開直播回應分手一事，大吐苦水，其後又發長文說：「為什麼要欺負我？......算了。」然而今日卻有報道指她已經疑似有新歡了！

兩人此情不再。(ig@aloha6969)

Nana即於她的IG發千字長文回應有關報道，就對她的指控逐點解釋和澄清，以及剖白內心感受，並交代她和金剛分手的事。她在IG story叫自己冷靜，又寫上：「這是我的最後一篇關於你的文章，我真的累了，能不能就放過我吧」她所說的「你」好明顯是指金剛。以下是Nana長文內容：



「原以為不解釋澄清、讓一切平靜下來，是給我們兩人最後的溫柔。滿是無奈看完今日香港報導的內容，最終內心的平靜還是被影響波動了... 我想我該是需要為自己澄清，也算是捍衛這段感情最後的清白。沒有人喜歡被誤解的感覺，特別是對於感情這件事，旁人頂多也只是霧裡看花，最能深刻感受的只有當事者罷了。我想說的是，在我的認知裡媒體在寫新聞稿時，應保有保持中立的態度，不應攜帶個人情誼所影響而偏頗，當認知開始出現偏差，事情也就失去真實性了。如果是有爭議性的題目，更應該先詢問雙方事件以及內容再做統整。」

Nana澄清並無新歡。(ig@nanaliangbadgal)

「我沒有在香港發展過，但不代表我就要被冠上莫須有的罪名。你們刊登的照片，說我被攬胸的照片，當時我跟我朋友乘坐在後座，我們中間放了一個小行李箱，他就趴在行李箱上睡著，手無意在換姿勢的時候伸長，我也只是想跟前座友人拍照，就捕捉到了這個畫面，甚至是連我睡著的朋友，都不曉得我拍了這張照片，每個人都有交朋友的權力，難道我乘坐別人機車，就代表我跟騎車的人有曖昧關係嗎？如果真是這樣，那被我曖昧的人，可真是不在少數。你們擷取的照片都是出自於我個人IG，如果我今天如同媒體所說是因為第三者介入其中，我連避嫌都來不及了，怎麼可能這樣真實地呈現在大家面前呢？這樣又是何苦呢？就算我能夠承擔這些冤枉的批判及檢視，但我的朋友何其無辜啊...他沒有必要承受誤解，對他真的深感抱歉。所以我今天必須很認真的與大家澄清：「我跟他就真的只是朋友」

兩人因了解而分開。(ig@aloha6969)

「關於情緒勒索，是一直都存在的問題，我過去的過失，就是以為包容跟隱忍就是解決，如今我選擇跳脫出來，不想再這樣讓自己受盡折磨，我認為我很勇敢，很可惜的是，這些報導模糊了這段感情曾經美好的意義。原以為可以好聚好散，讓彼此在這段關係中更加成長，所以我一直認為以不批評，不過度檢視對方為原則來訴說會是最好的方式。關於我們之間，我很認真經營，就像是當作此生最後一段戀情去呵護，從陌生到相愛、卻又因了解而分開，這過程中的問題只有我們能夠真正明白。雖是以這樣的結尾。但我仍覺得能夠曾經有一段這樣的感情，無憾也值得了。希望我們都能因此成為更成熟的靈魂和獨立的人格，祝好。」

金剛曾經認定Nana係結婚對象。(ig@aloha6969)

「在此特別感謝香港媒體的關心，我真心希望你們只是因為收到了不實消息，而有這篇報導出來，但還是建議你們應秉持著媒體新聞該有的公正性保持中立，讓大眾以你們的報導為依歸去自行判斷和衡量。最後，謝謝願意深入了解此事、給予我意見的親友及粉絲們，在此次事件中，讓我明白如何成為能夠給出愛與接受愛的人，有你們的支撐，我相信自己一定會成為一個更有力量的人，有你們大家在，一切便心安。」

Nana表示是最後一次發文提及她和金剛的事。(ig@nanaliangbadgal)

點擊下圖逐格睇Nana嘅靚相：

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